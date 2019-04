Ruud Kaiser over historische slachting van Dongen: ‘Alleen afscheidswedstrijd Cruijff was erger’

derde divisieEen dag na de historische 9-0 nederlaag van Dongen op bezoek bij Jong Volendam blikt Ruud Kaiser terug op de afgang van zijn ploeg. Volgens de trainer is zijn ploeg zaterdagavond van het kastje naar de muur gestuurd. ,,Het enige positieve puntje is dat het geen dubbele cijfers zijn geworden, want dat had ook gekund.” Nog nooit verloor Dongen in competitieverband met zulke cijfers.

Binnen vijf minuten keek Dongen zaterdagavond tegen een 2-0 achterstand aan en bij rust stonden de blauw-gelen met maar liefst 7-0 achter tegen de koploper. ,,Het ging allemaal veel te snel voor ons, sommige jongens konden het tempo echt niet bijbenen”, zegt Ruud Kaiser.

Afscheid Cruijff

,,We werden aan alle kanten overlopen. Jong Volendam heeft een goede ploeg, maar dit mag ons natuurlijk nooit overkomen. Dit is in mijn hele carrière op één moment na mijn dieptepunt. Als speler heb ik meegedaan in de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff met Ajax toen we met 8-0 van Bayern München verloren. Dat was verschrikkelijk. Dit moment staat op nummer twee.”

In de rust keek Dongen dus al tegen een 7-0 achterstand aan in Volendam. Gaf Kaiser een donderspeech in de rust? ,,Nee, dat heeft dan totaal geen zin”, zo blikt de Amsterdammer terug. ,,Het schiet niet op om te gaan schelden of schreeuwen, iedereen was eigenlijk rustig. We hebben afgesproken dat het geen 10-0 mocht worden of zelf erger en gelukkig is dat gelukt. En niemand heeft zijn hoofd verloren door domme kaarten te pakken. Dat is het enige positieve puntje aan de trieste wedstrijd.”