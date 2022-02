Runner-up Gastel kent goede generale, Oosterhout blijft ook om bovenste plekken strijden

In de tweede helft vielen geen doelpunten meer maar de trainer van Gastel, Kees de Rooij was toch tevreden: ,,De spelers misten wat scherpte in de tweede helft maar we hebben gedaan wat we moesten doen. Het was belangrijk om deze wedstrijd goed door te komen met het oog op de topper van volgende week tegen koploper Virtus.”

Met een overwinning op RCD houdt Oosterhout de aansluiting met de top van de competitie. Trainer Stijn Biemans was trots op zijn ploeg: ,,Ondanks de zware omstandigheden door het slechte veld wisten we de wedstrijd naar ons toe te trekken. We waren fysiek sterker en door veel strijd en enthousiasme in ons spel kwamen we al in de eerste helft op een comfortabele voorsprong. In de tweede helft ging RCD opportunistischer spelen maar achterin stonden we goed georganiseerd en kwamen we niet in de problemen.”