Ruime zege Madese Boys op Beek Vooruit, Cluzona wint weer

zaterdag 4B Halsteren bezorgt Kwadendamme een afstraffing

10:21 Na forse zeges in de eerste twee competitieduels liet Halsteren er tegen Kwadendamme ook geen gras over groeien. De formatie van Remco van Haaren won met 8-0. Vosmeer blijft in de hoek zitten waar de klappen worden uitgedeeld en ging tegen DwO ’15 met 9-0 onderuit.