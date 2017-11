Ruime nederlaag Kogelvangers

Ricardo Mannie wil met Kruisland op het juiste spoor komen

11 november SC Kruisland ontvangt in het bekertoernooi BSC, de club waar Ricardo Mannie lange tijd speelde. De Kruisland-verdediger heeft geen last van sentimenten. Met Kruisland over het dode punt heen komen, dat is wat voor Mannie telt. De beste remedie: een klinkende zege op BSC. ,,We moeten vertrouwen tanken.''