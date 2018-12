Ruben Maas-show bij Cluzona, Kruisland neemt koppositie over

Cluzona - Unitas’30 4-0 (1-0) 1-0 (pen.), 2-0, 3-0 (pen.) en 4-0 Ruben Maas.

Voordat Maas met zijn eerste doelpunt van de middag Cluzona op voorsprong bracht, had de Wouwse topscorer het doel van Unitas'30-goalie Jim Goosen al eens onder vuur genomen met een listige lob. Het openingsdoelpunt viel nadat diezelfde Maas een stevige beuk van Jordy Bollaert kreeg. De Unitas'30-aanvoerder blesseerde zichzelf en zag vanaf de kant hoe Maas de 1-0 rustig door het midden binnenschoot.



Nadat Maas met een mooie individuele actie de 2-0 binnenschoot, geloofden de Etten-Leurenaren het wel en lieten het volledig lopen. Maas maakte van de gelegenheid gebruik om zijn doelpuntentotaal nog wat op te vijzelen.

,,We hebben het veel te lang spannend gehouden”, oordeelde Cluzona-coach Marcel van der Sloot. Zo lang dat De Rooij zelfs sprak van ‘een gemiste kans om Cluzona te kloppen’. Maar zijn eigen ploeg kwam nog zwakker voor de dag.

,,Normaal creëren we iedere wedstrijd vijf tot tien kansen.” Unitas’30-trainer Kees de Rooij heeft nog gelijk ook, wanneer hij dat zegt, direct na de verloren wedstrijd tegen Cluzona. Maar voor iedereen die zijn ploeg vandaag voor het eerst zag spelen, klinkt dat behoorlijk ongeloofwaardig.

Kruisland - Sarto 2-1 (1-0) 1-0 Achraf Chouiter, 2-0 Tom Schipper, 2-1 Rens van Bladel (pen.).

,,Een leuke wedstrijd waarin we verdiend aan het langste eind trokken. Met als kers op de taart de koppositie,” keek trainer Natalino Storelli terug. ,,Issam Dahmani en Achmed Didi kregen kansen op de 2-0. Sarto kon daar niets tegenin brengen, mede door het goede verdedigende werk van mijn defensie. Dat mag ook wel eens gezegd worden,” aldus Storelli.

JEKA-Madese Boys 2-2 (0-1) 0-1 Dennis Marijnissen, 0-2 Hovsep Manukjan, 1-2 Koen Vereecken, 2-2 Randy Klees (pen.).

JEKA-trainer Bas Liebregts: ,,We hebben ontzettend veel veerkracht getoond en met power gespeeld. Ik ben trots op mijn jongens.” Madese Boys-trainer Mark Klippel begreep zijn collega wel. ,,Het was schandalig hoe wij hebben gespeeld. Zo slecht. De beleving in het veld was ver beneden peil, dat is eigenlijk nog het ergste.”

Beek Vooruit-Zeelandia Middelburg 0-0.

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels wilde niet spreken van een bloedeloze 0-0. ,,Aanvallend kwamen we niet uit de verf. Tegen het einde van de wedstrijd kregen we weliswaar nog wat vrije trappen, maar eigenlijk moeten we blij zijn met een punt.”

Zundert - Hoeven 3-0 (1-0) 1-0 Jesse Mouws, 2-0 Fabian Nelemans (pen.), 3-0 Mouws.

Na elf wedstrijden staat Hoeven voorlaatste in zondag 2E met acht punten. Alleen Uno Animo (één punt minder, maar één wedstrijd minder gespeeld) staat daar nog onder. Dat is de bittere realiteit waarin de ploeg verkeert. Het is vooralsnog een confronterende kennismaking met de tweede klasse.

En dat dat met vallen en opstaan gaat, was zondag goed te zien. Hoewel ook Zundert in die ‘gevarenzone’ bivakkeerde, was het verschil tussen de twee ploegen enorm. Vooral na rust liet Zundert de bezoekers alle hoeken van het veld zien. In de matige eerste helft kon Hoeven nog bijbenen, maar zorgde Jesse Mouws met een lage schuiver voor 1-0.

Volledig scherm Zundert : zondag 9 december 2018 voetbal Zundert - Hoeven foto : Pix/Profs/Gerard van Offeren Jesse Mous ( midden ) van Zundert bij vlagen ongrijpbaar . © Pix/Profs/Gerard van Offeren

Na rust speelde Zundert in een versnelling hoger, een versnelling die Hoeven niet heeft én niet bij kon houden. In no time lag de 2-0 er in, waarmee het Hoevens verzet gebroken. Bij een 3-0-stand wilde zelfs een strafschop voor de bezoekers er niet in. Jim Franssen mikte precies in de hoek die Zundert-keeper Thomas van Nederkassel had uitgezocht.

,,We kwamen gewoon tekort”, beaamde Koenraads. ,,Ik weet niet of je aan de stand al bepaalde conclusies kunt verbinden, maar wanneer je tegen een ploeg speelt die ook onderin bungelt, weet je dat je punten moet pakken. Maar we hebben terecht verloren.”