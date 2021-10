‘Ruben Maas blijkt een spontane gast en geen seconde arrogant; het tekent de klasse van de doelpuntenmachine’

Zondagavond sta ik in mijn stamcafé in Prinsenbeek ineens oog in oog met het West-Brabantse fenomeen. Na wederom een productieve middag in Bavel – een klinkende 2-4 uitoverwinning, met drie keer Maas aan het kanon - is de selectie van Cluzona naar ‘de Beek’ afgereisd om daar een Oktoberfeestje te vieren bij het gezellige Beek Vooruit.