Ruben Maas bereikt magische grens van 200 doelpunten, forse nederlaag Roosendaal

Beek Vooruit - Cluzona 1-3 (0-1). 0-1 Ruben Maas (pen.), 1-1 Nils Nagelkerke, 1-2 en 1-3 Maas.

“Een dikverdiende zege tegen een ploeg die in een goede flow zat", vatte Cluzona-trainer Marcel van der Sloot het duel samen. ,,Een erg goede teamprestatie, met een Ruben Maas die steeds fitter wordt en daardoor belangrijk kan zijn voor het elftal.”

Wegens ziekte kon Arno Gabriëls niet aanwezig zijn langs de lijn. Via zijn assistent-trainer Erik van de Wiel, kreeg hij het volgende mee. “We speelden met veel enthousiasme. Via een discutabele penalty en een tweede gele kaart kwamen we in de problemen. Met tien man kwamen we nog we terug, maar persoonlijke fouten deden ons de das om.”

VOAB - Roosendaal 7-2 (3-0). 1-0 Casper van Beers, 2-0 en 3-0 Maarten Immink, 4-0 Van Beers, 4-1 Wesley van Zundert, 4-2 Levy Schotel, 5-2 Mustapha Houba, 6-2 Stijn van Laarhoven, 7-2 Van Beers.

“Een behoorlijke tik,” verzuchtte Roosendaal-trainer Peter Sweres. “We gaven op de eerste minuten na niet thuis en keken halverwege tegen een 3-0 achterstand aan. In de tweede helft zaten we beter in de wedstrijd maar betekende een counter de 4-0. Nadat we 4-2 maakten werd het pompen of verzuipen, het werd uiteindelijk het laatste”.

FC Tilburg - TSC 2-0 (1-0).

“Het veldoverwicht was voor TSC. We hadden veel balbezit, maar creëerden veel te weinig kansen. Dit was heel duur puntenverlies. We hadden echt een stap kunnen zetten naar handhaving”, vertelde TSC-trainer Ton Cornelissen na afloop.

Madese Boys - Rijen afgelast.

Kruisland - Uno Animo afgelast.

DESK - JEKA afgelast.