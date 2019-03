RSV zet ‘ongekende’ zegereeks voort, nieuwe missie van Sprundel kent valse start

zondag 4BRSV-trainer sprak van een ‘ongekende weelde’ na de onverwachte 1-3-zege bij GSC/ODS. ,,We staan nu gewoon op de derde plaats. Het moet niet gekker worden”, aldus Klijs. Sprundel kwam in eigen huis voorlopig haar eigen missie nog niet na. Om de derde periode te winnen, moet de ploeg van trainer Jack Verlaar nog heel wat arbeid verrichten.

GSC/ODS - RSV 1-3 (0-2) 0-1 Joeri Nooijens, 0-2 Timo March, 1-2 Haci Karasahin, 1-3 Nooijens.

,,We lieten voor rust met vlagen ‘hogeschoolvoetbal’ zien”, analyseerde trainer Klijs. ,,In de tweede helft zakten we in en lieten GSC/ODS tegen een blauwe muur aanlopen en dat pakte goed uit.”

Noordhoek - NSV 2-3 (0-3) 0-1 en 0-2 Martin Kuijer, 0-3 Martijn de Bruijn, 1-3 Christian Reuvers, 2-3 Sven Reuvers.

NSV-trainer Andy Wierikx vond de wind ‘bepalend’ in Noordhoek. ,,We hadden met grotere cijfers kunnen winnen, maar het had net zo goed 3-3 kunnen worden. De gelukkigste heeft gewonnen.’’

Sprundel - DIOZ 1-2 (0-0) 64. Ruben Wagtmans 1-0, 72. Robert van Est 1-1, 89. Davy Dircken 1-2.

Het programmablad van Sprundel sprak duidelijke taal. Een gooi doen naar de derde periodetitel was het doel, een geslaagde start tegen laagvlieger DIOZ zou dat scenario alvast een goede start kunnen geven. Tot ongenoegen van oefenmeester Jack Verlaar kwam daar niets van in huis. ,,Diep teleurgesteld en erg zuur. De betere mogelijkheden waren voor ons. Als je dan op 1-0 komt mag je de voorsprong nooit meer weggeven. Zij zijn nota bene slechts twee keer voor onze goal geweest.”

Dat zou op zich nog geen ramp geweest zijn als de Sprundelse defensie iets attenter was geweest. Bij de gelijkmaker, een simpele intikker van libero Robert van Est, lieten drie rood-zwarten zich aftroeven op de achterlijn. Het winnende doelpunt vlak voor affluiten was Sprundel ook zelf aan te rekenen. Drie Sprundelenaren gingen met elkaar een kopduel aan op het middenveld waarna de bal prompt voor de voeten van Aron van Overveld viel. Die zag vervolgens Guus Feijns aan de linkerkant volledig vrij staan waarna de linkermiddenvelder de bal met buitenkant rechts precies in de loop schilderde van de uit de rug van twee Sprundelse verdedigers komende Davy Dircken, die koeltjes afmaakte.

DIOZ-trainer Corné Willemsen was, naar eigen zeggen, ‘giga-blij’ met de late onverwachte overwinning. ,,Hele belangrijke punten voor ons, zeker in de situatie waarin we verkeren. We nemen daarmee wat afstand van nummer laatst HSC’28 die we volgende week ontmoeten.”