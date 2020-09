RSV slaat de beker over in ruil voor frisse start: ‘Ik wil het maximale uit mijn ploeg halen’

In de lift met El Shaarawy en Hamšík: Niels van Sundert ziet dankzij Chinese CO­VID-discipline de bal weer rollen

26 juli Niels van Sundert (29) is sinds september vorig jaar werkzaam in China. Hij maakt onderdeel uit van de medische staf van de kapitaalkrachtige voetbalclub Guangzhou R&F. De fysiotherapeut uit Oudenbosch heeft de laatste maanden geleerd van de Chinese COVID-discipline en verbaast zich over veel lichtzinnige landgenoten.