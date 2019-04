RSV loopt periodetitel mis in Wernhout, DSE verzekert zich van nacompetitie tegen BSC

zondag 4BDoor het puntenverlies van RSV in Wernhout pakte koploper DSE zondagmiddag de tweede periodetitel in zondag 4B. In eigen huis verloor het twee kostbare punten in de titelstrijd tegen BSC: 1-1. DSE-trainer Willem Lambregts maalde echter niet om de periodetitel, maar baalde eerder van de twee verloren punten.

Noordhoek - DIOZ 2-1 (1-0) 1-0 Sven Reuvers, 2-0 Robert van Hest (e.d.), 2-1 Van Hest.

HSC ‘28 - EMMA 0-2 (0-1) 0-1 en 0-2 Joey Steenbakker.

Volgens HSC-trainer Johan Claassens verdiende HSC'28 meer. ,,Barry Perk miste een strafschop en drie open kansen werden niet benut. Wij hadden vooral in de eerste helft het beste van het spel, maar EMMA sloeg vanuit de omschakeling toe”, aldus Claassens.

Achtmaal - NSV 2-4 (1-1) 0-1 Martijn de Bruijn, 1-1 Alex Luca, 1-2 De Bruijn, 1-3 Tim Mens, 2-3 Stijn Antens, 2-4 Jelmer Akkermans.

,,Achtmaal had het meeste balbezit, maar wij waren gevaarlijker. Na rust verzuimden we om de wedstrijd volledig op slot te gooien”, aldus NSV-trainer Andy Wierikx.

Wernhout - RSV 0-0 (0-0).

Bij Wernhout nam assistent-trainer Joost Anthonissen de taken van de afwezige Marc van der Linden waar. ,,Er werd door beide ploegen veel strijd geleverd. Wij kregen de kansen en gaven niet veel weg. We verzuimden alleen om onszelf te belonen door niet te scoren’', aldus Anthonissen. RSV-trainer Marco Klijs was uiterst ontevreden over het optreden van de scheidsrechter. ,,Een zuivere handsbal van een Wernhout-verdediger werd niet bestraft en even later werd Richard Schijven in de mangel genomen. Ook dat werd over het hoofd gezien. Erg frustrerend allemaal.”

DSE - BSC 1-1 (1-0) 31. Niels van Gils 1-0, 80. Mark Deijkers 1-1.

Het begin was voor BSC. BSC-spits Christiaan Willemse wurmde zich een paar keer door de Etten-Leurse defensie heen, maar kwam niet tot een schot op doel. Aan de andere kant was het na een halfuur voetballen wél raak. Een steekpass van Kjell Hendrickx leek te scherp voor DSE-spits Niels van Gils die toch rapper bleek te zijn dan de uitkomende BSC-doelman Ilias Bouas. ,,Daar sta ik bekend om”, lachte Van Gils na afloop. ,,Een beetje wachten op de lijn van buitenspel en dan reageren op een steekballetje die ik binnen kan tikken.”

Dat Van Gils op zondagmiddagen meedoet met het eerste elftal kan een klein wonder heten. De ervaren spits leek vijf jaar geleden door een zware blessure een punt achter zijn voetbalcarrière te kunnen zetten. ,,Mijn linkerknie was ver kapot, het werd me aangeraden om direct te stoppen met voetballen. Toch kriebelde het weer om met vrienden een balletje te gaan trappen, waardoor ik toch aansloot bij een training van het derde elftal en vervolgens terugkeerde in het eerste elftal.”

Nadat Van Gils werd gewisseld, herpakte BSC zich en nam het het doel van DSE-keeper Coen Jansen onder vuur. ,,We namen in de slotfase nog meer risico door met vier aanvallers de gelijkmaker af te dwingen”, vertelde BSC-trainer Rick Schimmel. Die gelijkmaker kwam er. Na een rommelige situatie voor het doel van Jansen was het invaller Mark Deijkers die het laatste zetje gaf: 1-1. ,,In die fase hadden we ook nog de winnende kunnen scoren”, baalde Schimmel. ,,We hadden naar mijn mening recht op meer.”

DSE-trainer Willem Lambregts had weinig aan de felicitaties met de periodetitel na afloop. ,,Wat een slechte wedstrijd. We lieten veel te weinig zien, daar maakte ik me tijdens de wedstrijd wel zorgen om. Die wil ontbrak bij enkele spelers in deze wedstrijd.”