RSV gaat ondanks zware nederlaag feestend naar huis, Abdul Avci loodst WDS'19 naar halve finale

Oostburg - RSV 6-1 (3-0). 1-0 Arjen Versluijs, 2-0 Jochem van der Meulen, 3-0 Timo Bertens, 4-0 Versluijs, 5-0 Ruben van der Meulen, 5-1 Lars Dockx, 6-1 Versluijs.

,,We maakten kennis met de kwaliteit van Oostburg-spits Arjen Versluijs. We zijn al feestend in de bus terug naar Rucphen gegaan. Met zo’n smalle selectie zijn we vierde geworden en hebben we een periode gepakt. Kortom: we hebben geschiedenis geschreven’', sprak een apetrotse RSV-trainer Marco Klijs.