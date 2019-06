RSV-doelman Van Dijk gaat genieten van nacompetitie: ‘Dit is een droomseizoen’

Enkele weken geleden leek het doek te vallen voor de vierdeklasser uit Rucphen. Een periodetitel leek een utopie. ,,Toen gaven we het eigenlijk op. Waren ook realistisch. Die nacompetitie konden we wel halen, maar dan moest echt alles meezitten. Het was ook geen ramp, want onze doelstelling was om lijfsbehoud veilig te stellen. Maar toen die druk van het moeten winnen er af was, gingen we ineens vrijuit spelen.”

Een serie zeges werd aaneengebonden. Een grote plottwist zou plaatsvinden. Op de slotdag van de reguliere competitie werd men in Rucphen getuige van een mirakel. ,,Vlak voor tijd riep de trainer (Marco Klijs, red.) ineens. ‘Dennis, we staan op een periodetitel.’ De concurrenten lieten allemaal steken vallen. Toen sloeg de spanning wel even op de benen, maar we trokken de voorsprong (2-1) over de streep.”

Cadeautje

Er ontstond bijna een soort ongeloof in Rucphen. Plots staat er een extra wedstrijd tegen het Zeeuwse Oostburg op het programma. ,,We hadden het er met de jongens onderling over: ‘Hoe is dit mogelijk?’ Het is gewoon het beste seizoen uit onze carrière. En nu wordt de taart versierd met een kers. Dit is als een cadeautje voor ons.”

Druk voelt men bij RSV niet meer. Het seizoen is bij voorbaat al een groot succesnummer. ,,Het speelt wel en we zijn er ook echt mee bezig, maar spanning is er nauwelijks. Niemand had van tevoren verwacht dat we hier zouden staan. Het is een droomseizoen. Druk is er dus niet. Wij hebben er gewoon veel zin in.”

Genieten

Toch zal het ook voor de RSV’ers een bijzondere middag in Zeeland worden aanstaande zondag, weet ook Van Dijk. ,,We gaan met een ramvolle bus naar Oostburg. En het wordt dertig graden. We moeten dus iets eerder weg, want er wordt een enorme lading badtoeristen verwacht. Veel publiek, fans die achter de ploeg staan. Dit zijn gewoon geweldige wedstrijden. Daar gaan we van genieten.”