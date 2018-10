RSV-captain Schijven: ‘Vijfde klasse komt niet in mijn woordenboek voor’

Het is een stukje fietsen, maar de route is vertrouwd. Drie keer per week, minstens. Al jarenlang. Sportpark De Molenberg weet hij als het moet met zijn ogen dicht te vinden. ,,RSV is voor mij domweg een tweede thuis. Ik kijk er elke keer weer naar uit daar in het weekend naartoe te gaan.” Aan het woord is Richard Schijven (26), de nieuwe leider van de Rucphense vierdeklasser.

Als selectiespeler, maar ook als jeugdtrainer, is hij er niet weg te slaan. ,,Ik kom hier al vanaf m’n vierde. Met een groot deel van de huidige selectie speel ik al sinds de jeugd. Het zijn mijn vrienden, jongens met wie ik ook op vrijdagavond regelmatig wat ga drinken. Dat heb je bij een dorpsclub als RSV. De derde helft bij ons is ook van prima niveau. Ik ben meestal een van de laatsten die de kantine verlaat.”

Toch waren er tijden dat het even minder leuk was om bij RSV te komen. ,,In mijn acht jaar bij de selectie heb ik twee degradaties naar de vijfde klasse meegemaakt. Vooral die tweede degradatie heeft er in gehakt. Je weet dan wat je te wachten staat. Die vijfde klasse is echt niet leuk. Je móét weer kampioen worden, de druk staat er vol op. Dat terwijl je soms ploegen treft die zich met elf man in de zestien terugtrekken. Dat valt nogal tegen.”

Gelukkig bleef het vorige verblijf in de kelderklasse beperkt tot één jaar. RSV was zelfs ongeslagen toen de titel werd binnengehaald. Uitgerekend in de kampioenswedstrijd tegen Neerlandia’31 maakte Schijven zijn 50ste competitietreffer voor RSV. ,,We hebben het uitstekend gedaan”, concludeert de aanvallende middenvelder, die dit seizoen de aanvoerdersband van de gestopte Joost Lauwen heeft overgenomen.

Verboden woord

Schijven mag dan blij zijn om terug te zijn in de vierde klasse, de seizoensstart was niet om over naar huis te schrijven. Met drie nederlagen op rij, kende de ploeg van Marco Klijs een valse start. ,,Maar het woord vijfde klasse is geen moment gevallen. Dat is echt uitgesloten. Sterker nog: vijfde klasse komt niet in mijn woordenboek voor”, is de rechtspoot duidelijk.

Op speeldag vier volgde dan die eerste, langverwachte, zege. Met 5-2 werd NSV opzij gezet. ,,Dat hadden we echt even nodig. Eerlijk gezegd: het hadden dubbele cijfers kunnen zijn, maar op het eind geven we nog te veel weg. Toch een stukje onzekerheid misschien.”

Die zege werd gevolgd door een gelijkspel tegen GSC. Twee wedstrijden, vier punten en de kater van de seizoensstart is voor een deel weggespoeld. ,,Ik vind dat we in de vierde klasse thuishoren. Ik zeg niet dat we in de top moeten meedraaien, maar met deze kwaliteit moeten we er sowieso in blijven. Middenmoot zou kunnen, maar laten we ons eerst maar eens veilig spelen.”