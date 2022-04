RSV-aanvaller Rick Woestenberg heeft net op tijd zijn vorm terug: ‘Goed dat ik mijn goals meepik’

Op twee derde van de competitie is duidelijk dat RSV met NSV en Vivoo uit moet maken wie er in de vierde klasse blijft en wie lijfsbehoud via de nacompetitie af moet dwingen. Aanvaller Rick Woestenberg lijkt op tijd zijn niveau weer te hebben gevonden om RSV dat beetje extra te geven.

RSV-aanvaller Rick Woestenberg sloot aan het begin van dit seizoen weer aan bij de trainingen van zijn club. ,,In april 2019 scheurde ik mijn kruisband. Het herstel duurde erg lang. Ik heb er meer dan twee jaar uit gelegen. Aan het begin van dit seizoen moest ik nog een beetje wennen en zoeken naar mijn oude niveau.”

Woestenberg had het geluk dat hij vorig jaar weinig wedstrijden hoefde te missen. ,,Daar was ik enerzijds blij om, anderzijds is het door alle coronamaatregelen ook lastig geweest om te revalideren. Ik kon niet altijd naar de fysiotherapeut of de sportschool en ik kreeg een peesontsteking in mijn knie waardoor het nog langer duurde. Bovendien haal je normaal ook motivatie uit je teamgenoten die op het veld staan, die waren er nu niet.”

De aanvaller lijkt zijn oude niveau op tijd weer gevonden te hebben, nu de beslissende fase in de competitie aanbreekt. In de laatste twee wedstrijden was hij drie keer trefzeker. ,,Het is goed voor mijn gevoel dat ik mijn doelpuntjes weer mee pik.”

Te veel foutjes

Ook het team begint beter te draaien volgens de 24-jarige aanvaller: ,,De laatste weken gaat het goed. We kunnen ook goed voetballen, maar in het begin van het seizoen maakten we nog te veel foutjes in de openingsfase. Dan kwamen we al vroeg op achterstand en werd het heel lastig om punten te pakken.”

Woestenberg weer ook wel waarom het nu beter gaat. ,,Sinds een aantal weken kunnen we met een vaste samenstelling spelen doordat spelers terug zijn van blessures en we geen last meer hebben van corona. Daardoor gaat het steeds beter.”

Gevarenzone

Woestenberg speelde één jaar met RSV in de vijfde klasse, de overige seizoenen waren ze in de vierde klasse actief. ,,We hebben in het begin van het seizoen teveel punten laten liggen, daardoor zitten we nu in de gevarenzone. Daar moeten we zo snel mogelijk uit komen. Het zal spannend worden wie zich rechtstreeks handhaaft.”

Nog een jaar in de vijfde klasse is geen optie voor hem. ,,We horen in de vierde klasse thuis. Misschien kunnen we over een aantal jaren zelfs nog eens een gooi naar promotie doen.”

In 2019 speelden zijn teamgenoten al nacompetitiewedstrijden voor promotie naar de derde klasse. ,,Door die knieblessure kon ik niet meedoen. Ik hoop dat ooit nog eens mee te maken. We hebben een hele jonge groep. Er zit veel voetbal in het team, als het eenmaal loopt gaat het al heel goed. Over een paar jaar zijn we alleen maar beter geworden.”

Wisselvalligheid

Dan moet de wisselvalligheid die de ploeg nu nog heeft eruit. De ene week wordt met 5-2 van Achtmaal verloren, de volgende week verslaan de blauw-witten Grenswachters met 6-2. ,,Afgelopen zondag stonden we na acht minuten met 3-0 voor. Uiteindelijk wonnen we met 6-2 van Grenswachters. Dat gaf het team ook een boost.”

Op tweede Paasdag ontvang RSV WVV’67. ,,Uit verloren we een beetje onnodig. Dat gaat ons niet nog een keer gebeuren. Ik hoop dat we drie punten in eigen huis houden, maar we slepen er minimaal een gelijkspel uit”, voorspelt Woestenberg.