Routinier Verbiest wil handhaven met Chaam: ‘Zodat we ook in de toekomst op dit niveau kunnen acteren

Wat veel Chaamenaren niet weten, is dat de geroutineerde balafpakker van hun lokale voetbaltrots een fascinatie heeft voor geluiden en trillingen. Die passie is dusdanig uit de hand gelopen, dat Gerard Verbiest zich als universitair docent en met een PhD op zak aan de TU Delft bezighoudt met ultrageluiden. ,,Geluiden waarvan de frequenties zo hoog zijn, dat wij ze niet kunnen horen. Daar probeer ik nieuwe toepassingen mee te realiseren. Een concreet voorbeeld is een project waarin we ultrageluid gebruiken om te onderzoeken of een plant gezond is. Planten praten met ons via die techniek en zo horen wij bijvoorbeeld of ze dorst hebben.” En dat is nog maar één van de voorbeelden. ,,Mijn moeder was dwarsfluitdocente, wellicht is daar mijn interesse voor geluid ontstaan.”