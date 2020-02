Roovers en Mannie willen bij BSC oude tijd doen herleven

Freek Roovers (34) en Ricardo Mannie (30) maakten afgelopen zomer een aardige overstap in het kleurenpalet. Ze trokken het oranje-zwart van Kruisland uit om terug te keren in het groen-wit van BSC. De club die ze verlieten in een tijd van bloei, maar waar een paar seizoenen later weinig meer van over is. De weg naar boven is echter weer ingeslagen, met de koppositie in de vierde klasse B en een ongeslagen status sinds half oktober als bewijsstukken.