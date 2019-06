Roosendaalse Gemert-trainer Boeren vol adrenaline voor halve finale: ‘Hiervoor doe je het allemaal’

Gemert zal woensdagavond het eerste duel in de halve finale van de nacompetite spelen. In Bussum moet een resultaat geboekt worden tegen SDO. Trainer Reinald Boeren (Roosendaal) is er klaar voor. ,,Ik dram van de adrenaline.”

Anderhalve week moesten de Gemert-spelers erop wachten, maar woensdagavond mogen ze eindelijk los. Tien dagen na de knappe zege bij concurrent Baronie (0-1), die de felbegeerde plaats in de nacompetitie veiligstelde, wacht SDO uit Bussum. In een tweeluik zullen de hoofdklassers strijden om een ticket in de finale. Alwaar toegang tot de derde divisie op het spel zal staan.

Roosendaaler Reinald Boeren gebruikte de wedstrijdloze dagen om een kleine rustperiode voor zijn spelers in te lassen. ,,Zodat iedereen fris naar deze wedstrijd toe kon leven. Het druist een beetje tegen mijn aard in, maar we hebben een lang seizoen gehad. Die paar dagen rust hebben de spelers goed gedaan.”

Grondig geanalyseerd

Volledig scherm Aanvoerder en topscorer Thijs van Pol op archiefbeeld. © Orange Pictures / Perry van de Leuvert In tegenstelling tot de spelers van Gemert heeft tegenstander SDO al een loodzwaar tweeluik achter de kiezen. Boeren gebruikte de duels om zijn ploeg te analyseren. ,,We hebben ze beide keren bekeken. En ze schakelen toch Unitas uit. Wat mij betreft de best voetballende ploeg in onze reguliere competitie. Maar ik heb een goed beeld van SDO gekregen.”

En waar Boeren zijn pupillen even gas terug liet nemen, was dat voor de aankomende tegenstander geen optie. Wat dat betreft lijkt de vrije periode een voordeel, denkt de Gemert-trainer. ,,Ze hebben al zware wedstrijden in de benen. En onder hevige omstandigheden met zware temperaturen. Het waren pittige wedstrijden. Enkele spelers hadden ook zware benen, dat zag je. Het is ook gewoon intensief: donderdag, zondag en dan weer woensdag spelen.”

Bij de strot pakken

Gemert zal tot de tanden gewapend zijn in Bussum. Met de kenmerkende, voetballende stijl. En de tegenstander zal niet op adem mogen komen. ,,Wij willen er direct stevig opvliegen. Ze bij de strot pakken en het wedstrijdbeeld bepalen. Dat is onze speelstijl.”

Volledig scherm VV Gemert viert de gewonnen wedstrijd tegen Baronie. © Pix4Profs/Joyce van Belkom Aan de mindset zal het niet liggen, woensdagavond. Het slotduel van de competitie heeft voor een positieve flow in aanloop naar het toetje van de competitie gezorgd, merkt de oefenmeester. ,,Stel dat we op de laatste dag nog kampioen konden worden, maar er naast grepen. Dan had een wezenlijk verschil geweest. We hebben de titel laten liggen, maar op bij Baronie nog een tastbare prijs gepakt. Dat zorgt voor een andere mindset.”

Toch is het een beetje een vreemde gewaarwording. Een Oost-Brabantse amateurclub die op woensdagavond in Bussum dient te acteren. Ruim honderd kilometer verderop. ,,Wij komen om vier uur samen. Dan hebben we een bespreking van een paar minuten, want de accenten zijn duidelijk en daarna eten we gezamenlijk. En dan rijden we weg. Er zijn inderdaad spelers die eerst moeten werken en wat uren vrij hebben moeten nemen.”

Adrenaline

Klagen zul je Boeren echter niet horen doen. ,,Wij wilden voor de prijzen spelen. Dat gaan we nu doen. Ik heb er dus vooral heel veel zin in. Ik dram van de adrenaline en met mij velen. Het spelen van mooie wedstrijden, dat kunnen we. Maar nu moeten we wel thuis geven. Hoe kom je die eerste pot door. Daar gaat het nu om. Want die thuiswedstrijd kan dan een mooie ambiance opleveren. Een volle bak, en dat is prachtig. Voor deze wedstrijden doe je het allemaal.”

Een onvergetelijk debuutjaar is het geworden voor Boeren. Die geen moment spijt van zijn overgang naar de club heeft gehad. Integendeel. ,,Ik werk bij een profclub in het klein. Een geweldige organisatie. De gehele club is er op alle vlakken volledig achter gaan staan en heeft ons optimaal gefaciliteerd. We hebben tegen Feyenoord in de beker gespeeld en een periodetitel gepakt. Maar nu willen we ook de finale halen. Het is een geslaagd seizoen, maar de kers op de taart hebben we onszelf nog niet gegeven.”