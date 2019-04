Roosendaal zet tegen hekkensluiter SAB volgende stap richting titel in zondag 3A

Veertig minuten lang was Roosendaal wel de bovenliggende ploeg, maar was niet duidelijk dat het een treffen tussen de koploper en hekkensluiter betrof. SAB bood dapper weerstand en kwam er een enkele keer gevaarlijk uit, met Joris van de Lande (in 2014-2015 nog uitkomend voor Roosendaal) als meest dreigende man.

Maar één uiterst effectieve minuut brak het verzet. In de 42ste minuut tikte Roosendaal-spits Wesley van Zundert een bal in, maar werd het laatste zetje gegeven door SAB-verdediger Max van der Made. Nog geen minuut later deed Van Zundert het wel helemaal zelf. Hij rondde een steekpass uitstekend af en zette Roosendaal op rozen.

Peter Sweres, trainer van Roosendaal, had de hoop op de titel nooit opgegeven, zelfs niet toen de ploeg negen punten achter stond op RBC. ,,We hebben ons er nooit helemaal bij neer gelegd, maar waren wel realistisch: we konden beter voor plek twee gaan.” Dat liep anders. ,,RBC stortte in en wij bleven onze punten pakken.” Waardoor Roosendaal ineens op koers ligt voor een kampioenschap. Een titel is voor Sweres zelf ook lang geleden. ,,Dat was voor het laatst met JEKA (2003, red.). Dus dat wordt wel weer tijd”, zei hij breedlachend. ,,Maar laten we nog rustig blijven. We zijn er nog niet.”