Roosendaal wint topper maar ziet Cluzona op doelsaldo koppositie pakken

zondag 2EEen zege leek voldoende voor promovendus Roosendaal om in de tweede klasse de koppositie te pakken. Daarmee rekende het buiten Cluzona, dat met 0-3 Rijen opzij zette. Het team van trainer Marcel van der Sloot kende daardoor een positiever doelsaldo dan Roosendaal.

Madese Boys - WSC 2-1 (1-1). 0-1 Lars Kruissen, 1-1 en 2-1 Bjorn de Bruijn.

Madese Boys won voor de vierde keer op rij. “Langzaamaan begint het te draaien", vertelde Madese Boys-trainer Dion Schuurmans. “We hielden WSC te lang in leven, we misten een beetje de finesse in de afwerking.”

TSC - Uno Animo 1-1 (0-0). 1-0 Jeroen Martens, 1-1 TSC (e.d.).

“Gedicteerd tot de laatste minuut, echter kwam Uno Animo via een ongelukkige frommelgoal langszij. Het lukte vervolgens helaas niet om de winnende te maken”, concludeerde TSC-trainer Ton Cornelissen.

JEKA - DESK 0-0.

“We kwamen in de laatste minuten goed weg. We creëerden nog te weinig kansen, al misten we ook veel creatieve buitenspelers wegens blessures”, vertelde JEKA-trainer Bas Liebregts.

Sarto - Roosendaal 0-1 (0-0) 0-1 Toni Ngombojoao.

“Een heel goede wedstrijd van onze kant, waarin we driekwart van het duel dicteerden,” vond bezoekend trainer Peter Sweres.

Kruisland - Beek Vooruit 1-0 (1-0) 1-0 Ahmed Didi.

“Een eerste helft waarin we de tegenstander overliepen maar vergaten onszelf te belonen,” aldus Kruisland-trainer Bram Plomp. Na rust werd het rommelig waardoor de bezoekers in de wedstrijd bleven. “Op basis van de spelopvatting in de tweede helft hadden we zeker een puntje verdiend", gaf Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls aan.

Rijen - Cluzona 0-3 (0-1) 0-1 Ruben Maas, 0-2 Daniel Dekker, 0-3 Max Bellemans.

“Ik was zeer tevreden, na een wedstrijd waarin we tactisch heel goed gespeeld hadden en volledig terecht wonnen van een goed voetballende tegenstander,” keek Cluzona-trainer Marcel van der Sloot terug op de winstpartij van zijn team. “De effectiviteit van de tegenstander brak ons opnieuw op. We hadden moeite met het creëren van kansen”, vulde Rijen-trainer Freddy Kruijs aan.