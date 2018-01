Roosendaal wint tamme derby, Hoeven is koppositie kwijt

Roosendaal - RBC 1-0 (0-0) 1-0 Thijs de Wit.

De laatste keer dat Roosendaal tegen RBC speelde was in 1979. RBC won de wedstrijd in het KNVB Beker toernooi met 3-0 bij Roosendaal. Deze wedstrijd moest een derby worden, maar dat werd het echter niet.Thijs de Wit gaat de geschiedenisboeken in. Hij kroonde zich tot matchwinner in de derby tussen Roosendaal en RBC. Het was een matig duel met weinig grote kansen. Alleen had tien minuten voor rust Kevin Jurgens de thuisploeg op 1-0 kunnen schieten, maar Thierry Aarts bracht redding. Roosendaal vindt zo aansluiting met de kopploegen.

HVV'24 - Steenbergen 1-2 (0-0) 0-1 Stijn Heideman, 1-1 Jasper Sponselee, 1-2 Remco van der Riet

Steenbergen heeft een knappe overwinning geboekt op HVV'24. Steenbergen bezet momenteel de achtste plaats in de competitie met zestien punten uit twaalf duels.

FC Bergen - Victoria'03 0-6 (0-1) 0-1 Sjoerd Renne, 0-2, 0-3 en 0-4 Faris Ouaddaf, 0-5 Oguzhan Kazanci, 0-6 Renne.

Victoria'03 heeft geen spaan heel gelaten van hekkensluiter FC Bergen. De formatie van trainer Ronald van Oeveren wist met minimale inspanning de zege te behalen. ''We hebben lekker kunnen voetballen in deze wedstrijd. Een overwinning is altijd belangrijk bij de start van een seizoenshelft. Hier kunnen we op voortborduren'', aldus Van Oeveren.

Hontenisse - Hoeven 3-0 (1-0) - 1-0 Niek Maerman, 2-0 en 3-0 Thomas de Waal.

''Het was een complete offday. De drie goals die Hontenisse heeft gemaakt waren ook drie blunders van ons. Zij waren in deze wedstrijd gewoon feller en sterker. Ze zaten er kort op en hadden de drive om te winnen. Die heb ik bij ons niet gezien en daar baal ik van'', aldus Koenraads.

SC Gastel - UVV'40 2-1 (1-1) - 0-1 Jonathan van Eerd, 1-1 Sjoerd van Eijnden, 2-1 Davy Forster.

SC Gastel heeft goed gebruik kunnen maken van het slippertje van directe concurrent Hoeven. "Achteraf gezien hebben we deze wedstrijd vrij makkelijk gewonnen. Al zegt de uitslag natuurlijk iets anders. Dat Hoeven heeft verloren is voor ons alleen maar mooi. Dat was een aangename verrassing'', aldus Kepers. Volgens UVV-trainer Johan Gabriëls had de thuisploeg een puntje verdiend. ''Het was een wedstrijd van erg weinig kansen. Volgende week spelen we thuis tegen FC Bergen. We moeten nederig blijven en zorgen dat we die wedstrijd gewoon winnend afsluiten'', aldus Gabriëls.

Groen Wit - Philippine 1-2 (0-1) 0-1 Robin Praet, 1-1 Tijn van Galen, 1-2 Praet

Groen Wit heeft een nipte nederlaag geleden tegen Philippine. Groen Wit-trainer Osman Erbas was over het spel van zijn ploeg erg tevreden. ''We hebben een uitstekende wedstrijd gevoetbald. Als we het resultaat niet meetellen was dit echt de beste wedstrijd van ons tot nu toe."

Virtus