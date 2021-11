Roosendaal wint afgetekend van Uno Animo, JEKA en Beek Vooruit scoren er op los

Bavel - VOAB 2-4 (1-2). 1-0 Niek Akkermans, 1-1 en 1-2 Casper van Beers, 1-3 Pieter van der Heijden, 2-3 Akkermans, 2-4 Van Beers.

,,Deze tegenstander was een stukkie beter dan wij”, gaf Bavel-trainer Coen Rijpaert eerlijk toe. ,,We kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar daarna was het eigenlijk alleen tegenhouden wat we konden doen. Ik kan alleen maar tevreden zijn dat mijn spelers er alles aan gedaan hebben.”

JEKA - Beek Vooruit 5-4 (2-2). 0-1 Boye Snoek (pen.), 1-1 Merijn Notenboom, 1-2 Joost Schalk, 2-2 Frits Schuurink, 2-3 J. Schalk, 3-3 Schuurink, 4-3 Jordy den Tenter, 4-4 J. Schalk, 5-4 Randy Klees.

,,Een knotsgekke wedstrijd waarin wij in mijn ogen voetballend iets beter waren dan zij. Ik ben een tevreden trainer, want we hebben de punten hard nodig. Het is alleen jammer dat we de tegendoelpunten wat te makkelijk weggeven”, aldus JEKA-trainer Ivo van Moergestel. Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond zag hetzelfde probleem bij zijn ploeg. ,,Als je vier keer scoort in een uitwedstrijd, op zich positief, moet je de punten natuurlijk binnenhalen. We krijgen alleen te makkelijk goals tegen, daar moeten we echt aan gaan werken.”

Roosendaal - Uno Animo 4-0 (2-0). 1-0 Kevin Jurgens, 2-0 Jesper de Wit, 3-0 en 4-0 Thijs de Wit.

De bezoekers creëerden nauwelijks iets, slechts wat lange ballen en hoekschoppen konden voor wat dreiging zorgden. Klippel haalde al na enkele minuten de angel uit de bezoekende aanvallen: ,,We gaven even wat ruimte achter onze verdediging weg, dat moet je tegen Uno Animo zeker niet doen. Gelukkig eindigden beide bezoekende pogingen in buitenspel, daarna hebben we op een gevaarlijke kopbal na nooit meer wat weggeven.”

Volledig scherm Roosendaal-doelman Roy de Weert stompt de bal weg uit de gevarenzone. © peter van trijen/pix4profs

In de 21ste minuut kwam Roosendaal op voorsprong. Gijs Verresen tekende voor de voorzet, Kevin Jurgens voor een kopbal die een makkelijke vangbal voor Uno Animo-doelman Van Brakel leek te worden. De doelman tastte mis, en zag de bal achter zich onder de lat vallen. Roosendaal bleef daarop domineren, maar telkens was de eindpass te slordig om voor gevaar te zorgen. Vlak voor rust was het wel raak, met dank aan de gebroeders De Wit. Het tikje breed was van Thijs, het schot van Jesper, met zijn chocoladebeen, leek houdbaar maar plofte wel in de verre hoek, 2-0.

In de openingsfase van het tweede bedrijf drongen de bezoekers even aan. Pas in de laatste twintig minuten kwam daar verandering in, De inleiding voor de treffer was tekenend voor het afgenomen niveau. Yves van der Vloet ging bij een verre uittrap van Roy de Weert het duel aan met het bezoekende centrale duo. Een onmogelijke missie gezien het fysieke verschil, maar toch wist Van der Vloet de bal aan de rechterzijde mee te geven aan Thijs de Wit. Diens schot in de korte hoek was dit keer onhoudbaar, 3-0. In blessuretijd was het opnieuw Thijs de Wit die na een individuele actie voor de afgetekende zege zorgde.

Volledig scherm Roosendaal won uiteindelijk comfortabel met 4-0 van Uno Animo uit Loon op Zand. © peter van trijen/pix4profs

,,Twaalf punten uit de laatste vijf wedstrijden, we klimmen daarmee naar de vijfde plaats. Op de wedstrijd tegen FC Tilburg na hebben we bovendien telkens gedaan wat in onze macht lag. We boekten tegen de tegenstanders uit het rechterrijtje ruime overwinningen en staan daarom in mijn ogen terecht waar we staan,” aldus Roosendaal-trainer Mark Klippel.