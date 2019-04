Roosendaal profiteert van mentaal geknakt RBC, Victoria'03 in extremis langs SAB

zondag 3aVictoria’03 pakte drie uiterst belangrijke punten tegen SAB. In het laatste kwartier revancheerde de thuisploeg zich na een zwakke eerste helft. RBC keek al vroeg tegen een achterstand aan tegen Virtus. In eigen huis werd een 0-2-achterstand teruggebracht tot een gelijkspel. Roosendaal kwam door de zege op Gastel op gelijke hoogte, maar speelde een wedstrijd meer.

Schijf - Steenbergen 3-0 (1-0) 1-0 Nick van Dijk, 2-0 Dennis van Nijnatten, 3-0 Rick van de Sande.

Eerder in de week kreeg Steenbergen, net als koploper RBC, vier punten in mindering. ,,En wij waren in vorm, ik had vooraf al een goed gevoel. In de rust speelde ik in op de verwachte aanvallende intenties van Steenbergen.” Marco Ernest zag eveneens een mentaal geknakte ploeg. ,,Ik probeerde al twee weken de koppies leeg te maken. Het eerste kwartier ging het nog aardig, maar na de 1-0 verslapten we. Schijf won verdiend.”

Gastel - Roosendaal 1-4 (1-1) 0-1 Toni Ngombojoao, 1-1 Gastel, 1-2 Wesley van Zundert (pen.), 1-3 Dylan Matthijssen, 1-4 Van Zundert.

De strafschop vlak na rust was het kantelpunt in Gastel volgens Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,In een gelijkopgaande eerste helft kon Roosendaal uitlopen na de 0-1, maar liet dit na. Ik baalde dat we opnieuw doelpunten tegen kregen uit spelmomenten.” Roosendaal-trainer Peter Sweres was blij met het getoonde spel in de tweede helft van zijn ploeg. ,,We speelden als een kampioensploeg. Invaller Jorik van de Ende had een belangrijk aandeel bij de 1-4.”

RBC - Virtus 2-2 (0-2) 0-1 Paul Rombouts, 0-2 Tom Kwaaijtaal, 1-2 Adnane Samra, 2-2 Anwar Tarfit.

RBC-trainer Henk Vos zag zijn team opnieuw de afspraken niet nakomen. ,,Op basis van de eerste helft hadden we nergens recht op. Na rust namen we risico’s en dat pakte goed uit, dan lukte het ineens wel.” Virtus-trainer Jorco de Kok wist dat er ruimte zou ontstaan in de verdediging van RBC. ,,De verdedigers van RBC waren traag, we profiteerden er optimaal van. We kregen vervolgens terecht rood en dan hoop je dat de aansluitingstreffer lang uitblijft. Die viel na twee minuten.”

Terneuzen - MOC’17 5-2 (3-0) 1-0 Can Kiran, 2-0 en 3-0 Jamie Rademaker, 4-0 Jardell Constansia, 4-1 Donovan Carolus, 4-2 Enrico Dekker, 5-2 Kiran.

,,Terechte winnaar”, stelde MOC’17-trainer Ardian Lekaj. ,,Terneuzen was veel scherper in de duels. Wij kenden opnieuw veel personele problemen waardoor er veel jeugdspelers en spelers van het tweede instonden. Ze deden het verdienstelijk, maar Terneuzen was te sterk.”

Victoria’03 – SAB 3-2 (1-0) 5. Anis Ouaddaf 1-0, 49. Bryan Bongaards 1-1, 67. Rick Mertens 1-2, 82. Faris Ouaddaf, 90. Pieter van Etten 3-2.

Victoria’03-spits Faris Ouaddaf had na afloop genoeg reden om weer te lachen. De doorgaans trefzekere spits kende de laatste maanden heel wat blessureleed en scoorde de belangrijke gelijkmaker vlak voor tijd. Het was voor de aanvaller van Victoria’03 zijn eerste goal in 2019. ,,Een geweldig gevoel”, lachte hij na afloop na een voor hem atypische goal. ,,Normaal kap ik nog eens naar binnen naar mijn sterke rechtervoet en mik ik de bal in de verre hoek. Dit keer verraste ik de doelman en haalde ik met links uit. Deze overwinning gaf ons vertrouwen.”

Victoria’03 en SAB werkten een slaapverwekkende eerste helft af op Sportpark Albano, waar met een slappe bal werd afgetrapt. De thuisploeg kende een sterk eerste kwartier waarin het terecht op voorsprong kwam. Uit één van de vier identieke lange ballen vanuit de Oudenbossche verdediging kon Anis Ouaddaf profiteren. De middenvelder was sneller dan SAB-doelman Max Wigman en lobte de bal in het lege doel achter de goalie. Na enkele wijzigingen in de verdediging van SAB konden beide ploegen niet voor dreiging zorgen.

Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren gaf, ondanks een voorsprong, een donderspeech in de rust. ,,Ik was zeer teleurgesteld met wat mijn ploeg voor rust liet zien. We waren te gemakzuchtig.” Het kwam Victoria’03 na rust duur te staan. Vrijwel direct stond Bryan Bongaards aan het einde van een snelle Bredase aanval. Diezelfde Bongaards was dicht bij de 1-2, maar zag zijn inzet gekeerd worden. In de nastoot legde Davey Remie de bal voor die van dichtbij werd binnengewerkt: 1-2.

SAB kreeg nog de kansen op de 1-3, maar de scherpte ontbrak voor een treffer. Na de late gelijkmaker van Faris Ouaddaf was het jeugdspeler Pieter van Etten die Victoria’03 in blessuretijd op voorsprong schoot. ,,Hij bekroonde zijn derde basisplaats met zijn derde doelpunt”, zag trainer Van Oeveren.

,,Als de wedstrijden maar tachtig minuten duurden, dan hadden we misschien wel twaalf punten extra gehad”, lachte SAB-trainer Meindert Dijkstra. ,,Maar zo werkt het niet. We moeten realistisch zijn. Het gaat een zware kluif worden, maar ik blijf hoe dan ook verbonden aan SAB na dit seizoen.”