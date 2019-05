Roosendaal ontwaakt voorlopig nog niet uit kampioensroes: ‘Het is een grote feestende massa’

Wie een aantal maanden geleden zijn geld op de ploeg van Sweres zette, was raar aangekeken geweest. Roosendaal leek in een kansloze positie te zitten. ,,We keken tegen een achterstand van negen punten aan. RBC leek gevlogen. Maar toch bleven we scherp als ploeg. We dachten weliswaar: ‘Het kampioenschap is niet meer zo reëel’, maar wilden wel de druk erop houden.”



En toen werd in het andere deel van Roosendaal onrustig. De onrustige vulkaan RBC barstte uit. ,,Dat speelde ons in de kaart. RBC ging steeds meer steken laten vallen. En dan was er nog een voorval in Steenbergen, wat ze twee punten mindering opleverde. Langzamerhand konden we ze ruiken. En kwam het geloof terug. Bij de eerste mogelijkheid grepen we onze kans.”