Roosendaal onderuit in topper, hattrick Carolus

zondag 5b PCP vernedert Advendo voor eigen publiek, DVVC klopt DEVO

20:45 PCP liet weinig heel van Advendo. Na rust liep de Bredase ploeg in de stadsderby uit tot een 1-7-uitslag. Koploper DVVC won thuis met grote cijfers ondanks dat DEVO in de eerste helft nog gelijkwaardig was. ,,In de rust hebben wat omgezet, daarna ging het stukken beter lopen”, verklaarde DVVC-trainer Suat Tasci.