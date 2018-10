Roosendaal loopt flinke averij op bij MOC'17, SAB kent bizarre wedstrijd

zondag 3ADrie rode kaarten ontsierden een sportief duel tussen Terneuzen en SAB. SAB-trainer Marc de Weerd was 'not amused' met de scheidsrechter. MOC'17 won haar eerste wedstrijd na de degradatie uit de tweede klasse.

Victoria'03 - RBC 1-1 (0-1) 0-1 Anwar Tarfit, 1-1 Faris Ouaddaf.

Ronald van Oeveren, trainer van Victoria'03, vond de eindstand terecht. ,,RBC heeft kwaliteit, wij het collectief. We raakten nog wel een paar keer de paal, maar dat had teveel van het goede geweest."

Terneuzen - SAB 1-0 (0-0) 1-0 Marc Verwei.

,,De meest bizarre wedstrijd ooit", benoemde SAB-trainer Marc de Weerd het na afloop. ,,Na dertig minuten kregen we onverwachts rood, terwijl niemand, inclusief de directe tegenstander, wist waarom. Als de scheids nog zomaar twee willekeurige rode kaarten trekt, waarbij hij bij één daarvan de speler uitscheldt, vind ik dat echt ongelooflijk."

VVR - Virtus 1-1 (0-1) 0-1 Ahmed Ismaili, 1-1 Stef Daemen.

Virtus-coach Jorco de Kok kon leven met het punt. ,,Wij voetbalden weliswaar beter, maar VVR was veel giftiger. Over negentig minuten gezien is dit een terechte uitslag." VVR-trainer Kees Daemen sloot zich hierbij aan.

Gastel - Schijf 2-2 (1-1) 0-1 Dennis van Nijnatten, 1-1 Harm Lambregts, 1-2 Rick van de Sande, 2-2 Bart Aarssen.

Gastel-trainer Johan van Batenburg was de gelukkigste na afloop. ,,Schijf was beter. De vorm van de eerste twee wedstrijden is volledig weg." De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd nadat een toeschouwer onwel werd.

HVV'24 - Steenbergen 3-1 (1-1) 0-1 Marvin Braet, 1-1 Jasper Sponselee, 2-1 Sinan Coban, 3-1 Jozue Weever.

,,HVV'24 heeft verdiend gewonnen", stelde Steenbergen-trainer Marco Ernest na afloop. ,,Onze doelman Jeroen Sebregts hield ons nog wel lang in de wedstrijd door uitstekend te keepen."

MOC'17 - Roosendaal 4-1 (2-0) 4. Hein Loman (pen.) 1-0, 29. Donovan Carolus 2-0, 59. Thijs de Wit 2-1, 74. Loman (pen.) 3-1, 89. Roland Peters 4-1.

Tegen Roosendaal kende MOC'17 een flitsende start. Dylan Matthijssen trok directe tegenstander Rick Willigers naar de grond, waarna de scheidsrechter niets anders kon dan de bal op de stip leggen. Hein Loman benutte het buitenkansje: 1-0. Een voorzet van Loman werd op een merkwaardige manier tot doelpunt gepromoveerd door Donovan Carolus: 2-0.

Roosendaal-middenvelder Matthijssen kreeg niet veel later zijn tweede gele kaart, nadat hij als een volleerde keeper de bal tegenhield op het middenveld.

Na rust leek Roosendaal het tij met tien man te kunnen keren. Een scherp ingevallen Thijs de Wit kwam na een uur spelen voor zijn directe tegenstander en prikte de bal achter MOC'17-doelman Aerts.

Het sleutelmoment was de tweede strafschop, een kwartier voor tijd. Roosendaal-trainer Peter Sweres: ,,Koen Plank speelde duidelijk de bal. Dat de scheids hier een strafschop voor geeft vind ik onbegrijpelijk." MOC'17-trainer Theo Ducaneaux kon niet goed beoordelen of het een strafschop was.