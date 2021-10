Roosendaal klopt Madese Boys, Beek Vooruit vergooit kansen in amper vijf minuten

zondag 2eNiet voor de eerste keer in het nog prille seizoen restte Cluzona niets anders dan na rust te proberen een achterstand weg te poetsen. Wederom liep het daarbij in het mes van een counter, getuige de 0-2-nederlaag tegen VOAB. Beek Vooruit leek op bezoek bij FC Tilburg de betere ploeg, maar zag de thuisclub kort voor rust in sneltreinvaart uitlopen naar 3-0. Roosendaal boekte uit bij Madese Boys haar tweede zege op rij.

Cluzona - VOAB 0-2 (0-1).

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot kon kort zijn over de eerste helft: ,,Die was niet goed. Na rust speelden we geweldig, raakten twee keer de paal, kwamen één-op-één met de doelman, maar zoals zo vaak krijg je hem dan zelf om de oren. We hadden in mijn ogen minimaal recht op een punt.”

Kruisland - WSC 1-0 (0-0). 1-0 Ayoub Boudouch.

,,Voetballend was het minder tegen WSC, we hebben hem er op strijd en inzet uitgesleept. Daar ben ik ook wel eens tevreden mee. Bij 0-0 redde onze doelman Michael Korebrits twee keer, aan de andere zijde raakten wij de paal. De 1-0 in de 80ste minuut was een prachtige vrije trap", aldus Kruisland-trainer John Taks.

Rijen - RBC 1-4 (0-1). 0-1 Giovanni Moerland, 1-1 Yassin Ben Moussaoud, 1-2 en 1-3 Brian Kruf, 1-4 Moerland.

,,Een goede en degelijke overwinning. We zijn nooit echt in de problemen geweest, op een korte fase rond de gelijkmaker na. Verder waren wij heer en meester en creëerden we voldoende kansen. Zeker na de 1-2 ging het erg makkelijk,” vond RBC-trainer Robert Braber.

,,Op RBC kan ik niets aanmerken, gewoon een goede ploeg, maar de scheidsrechter bepaalde vandaag het duel voor ons in negatieve zin. En klagen over een scheidsrechter doe ik normaal nooit,” aldus Rijen-trainer Freddy Kruijs. ,,Eerst keurde hij de 1-0 van ons af om buitenspel, wat op zich al schandalig was. Vervolgens was de 0-1 honderd procent buitenspel en liet hij de grensrechter staan. Ook de 1-2 was in mijn ogen niet zuiver. Maar goed, het is zoals het is, ik kan mijn ploeg niets verwijten. We hebben het gewoon goed gedaan, de 1-3 en 1-4 vielen ver in blessuretijd. Als we zo spelen kunnen we van iedereen winnen.”

Madese Boys - Roosendaal 0-2 (0-1). 0-1 Luuk Frankfort, 0-2 Sam Goossens.

Roosendaal miste in Made een half dozijn aan aanvallers. Vakanties en blessures gaven trainer Mark Klippel heel veel reden tot nadenken. ,,De vervangers deden het prima, maar het was wel een flink gepuzzel”, zegt de winnende trainer. Zonder rasechte aanvallers kan je ook scoren, zo deed de handige en snelle linksbuiten Luuk Frankfort al snel voor. Hij tikte een lage voorzet goed bij de tweede paal binnen.

De thuisploeg kwam na rust uitstekend uit de kleedkamer met als gevolg een enorme kans op de gelijkmaker. Matthijs Haanskorf had de 1-1 op zijn schoen. Een puike rush van Björn de Bruijn ging kort daarvoor aan vooraf, echter schoot de jongeling de bal huizenhoog over. Een cruciaal moment, vond ook Schuurmans. ,,Ik zag weer veel van die ‘net niet’-momentjes. Die vallen momenteel allemaal niet onze kant op. Dat is frustrerend, maar wel de harde realiteit. We schieten simpelweg ook veel te weinig tussen de palen.”

Volledig scherm Sam Goossens, linksback van Roosendaal, passeert Rick de Bruijn, rechtsback van Madese Boys. © Pix4Profs / Joris Knapen

Hoogtepunt in de tweede helft was de treffer van Sam Goossens. Goossens stoomde op, keek naar zijn medespelers voor de goal en dacht na om de bal voor te zetten. Tot zijn grote verbazing plofte de bal achter Madese Boys-doelman Sebastian de Laat. Een toevalstreffer, maar wel een hele mooie. En volgens Klippel op precies het juiste moment. ,,Het was een schitterende goal, maar uiteraard niet zo bedoeld. Het gaf ons wel even een boost. Madese Boys kwam er steeds beter in, dus een beter moment om de 0-2 te maken konden we niet wensen.”

Volledig scherm De wedstrijd tussen Madese Boys en Roosendaal werd ontsierd door de nodige opstootjes. © Pix4Profs / Joris Knapen

Goossens pakte kort daarop rood, maar in gevaar kwam de voorsprong van Roosendaal nooit. ,,Dat tekent de prestatie van mijn ploeg. Op basis van wilskracht trekken we deze over de streep. Ik heb ze in de kleedkamer ook grote complimenten gegeven”, sprak een trotse Klippel. Madese Boys werkte zich ook een slag in de rondte, maar kwam zelden bij het vijandige doel. ,,We gingen steeds opportunistischer spelen, met zelfs een lange centrale verdediger in de spits. Dat doe je niet uit luxe, maar je probeert nog wat te forceren”, gaf Schuurmans aan.

FC Tilburg - Beek Vooruit 4-0 (3-0). 1-0 Ruhendry Martina, 2-0 Chivanno Pansa, 3-0 Amine Boussihmad, 4-0 Martina.

Tussen de 37ste en 41ste minuut scoorde FC Tilburg plots aan de lopende band. ,,De eerste kansen waren voor ons en we leken met 0-0 de rust in te gaan, maar gaven het door persoonlijke foutjes in vijf minuten weg", baalde Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond. Ook na rust zag Van Helmond zijn team domineren: ,,We kregen volop kansen maar de treffer wilde niet vallen.”

TSC - Bavel 3-1 (0-1). 0-1 Niek Akkermans, 1-1 Raymon Raams, 2-1 Joury den Boogert, 3-1 Bas Blokdijk.

,,Een leuke pot, al kijk ik wellicht door een gekleurde bril,” aldus TSC-coach Ad Looijmans. ,,Wij startten sterker, waarna Bavel het spelbeeld naar zich toe trok. Na rust hebben we flink gas gegeven. We pakten het goed op, waardoor we alleen maar tevreden kunnen zijn over de competitiestart.” Bavel-trainer Coen Rijpaaert kon zich vinden in de woorden van Looijmans: ,,Voor rust kansen voor beide teams, in de tweede helft zijn we op alle fronten afgetroefd. Het blijft nog wennen aan de kracht, snelheid en het voetballend vermogen in deze klasse.”

JEKA - Uno Animo 5-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Koen Vereecken, 3-0 Douwe Zeegers, 4-0 Sam Vogels, 5-0 Zeegers.

,,Een goede overwinning, Uno Animo zakte in de tweede helft volledig door het ijs,” vond JEKA-coach Ivo van Moergestel. ,,Dikverdiend dus, we hebben zo goed als niets weggegeven.”