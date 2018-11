Roosendaal in tweede helft langs WDS’19, penaltyserie bij Right ‘Oh - Waspik

districtsbekerHet was billenknijpen in de dug-outs bij Right ‘Oh - Waspik. Een zenuwslopende penaltyserie moest beslissing brengen. Uiteindelijk bekerde Waspik door. Elders won Roosendaal overtuigend van WDS’19.

Right ‘Oh - Waspik 1-1 (0-0 rust, 12-13 na strafschoppen) 0-1 Lesley Verschuren, 1-1 Jari Langermans.

,,Een leuke wedstrijd”, bestempelde Waspik-trainer Eugene van der Heijden de wedstrijd. ,,Na de rode kaart van onze keeper, een halfuur voor tijd, werden we juist sterker. Alle penalty’s vlogen, op de 26ste na, binnen. Reservedoelman Rens de Witte was de held van de middag.”

Oosterhout - Dongen 2 2-3 (0-2) 0-1 Ilias Tigarti, 0-2 Robin de Man, 1-2 Joey Vreijsen, 1-3 Barbosa Brito, 2-3 Stijn Biemans.

Oosterhout-trainer Richard van Gils baalde na afloop. ,,In de slotminuten scoorden wij de 3-3, maar werd deze vreemd genoeg afgekeurd wegens buitenspel.”

Roosendaal - WDS’19 5-2 (1-2) 0-1 Bayram Avci, 0-2 Abdul Avci, 1-2 en 2-2 Wesley van Zundert, 3-2 en 4-2 Kevin Jurgens, 5-2 Jaimy Bakkenes.

Roosendaal-trainer Peter Sweres zag een ‘belabberde’ eerste helft van zijn ploeg. ,,We begonnen ongeïnspireerd en onderschatten vierdeklasser WDS’19 volledig. In de rust hebben we wat zaken rechtgezet en dat kwam in de tweede helft duidelijk naar voren.”