Roosendaal heeft titel voor het grijpen, jeugdig Schijf pakt punt bij RBC

zondag 3ADoor met 3-1 te winnen van HVV’24 wist Roosendaal zich in ieder geval te verzekeren van de periodetitel. Het kampioenschap moet volgende week volgen tegen VVR. VVR kan op haar beurt nog die felbegeerde vierde plaats binnenhalen. De club uit Rijsbergen staat nog maar één punt achter HVV'24. Onderin vechten Schijf en Victoria'03 volgende week in een onderling duel uit wie er nacompetitie voor degradatie gaat spelen.

Roosendaal – HVV’24 3-1 (1-1) 38. Gianni Kimvwedi 0-1, 44. Wesley van Zundert 1-1, 58. Bram Simpelaar junior (e.d.) 2-1, 73. Van Zundert 3-1.

Voorafgaand aan het duel met het Zeeuwse HVV’24 stond Roosendaal vier punten voor op concurrent RBC. Als RBC punten in eigen huis verloor van Schijf, dan kroonde Roosendaal zich met een zege op HVV’24 tot kampioen in de zondag derde klasse A. Dat eerste gebeurde niet en zo bleven de kampioensmedailles in de kofferbak van de KNVB-official. ,,Ik merkte in het begin wat spanning bij mijn jongens”, zag Sweres. ,,Toch kregen wij in de eerste helft de grootste kansen om de score te openen. Het enige wat ik mijn ploeg kon verwijten was dat we op het einde de fans niet konden verwennen met extra doelpunten.”



Na zo'n 38 minuten spelen was het raak. HVV’24-middenvelder Jozue Kashim Weever kreeg alle ruimte om uit te halen, maar schoot tot twee keer toe tegen de Roosendaalse verdediging. Weever kopte de bal vervolgens over de defensie heen, waar HVV’24-aanvaller Gianni Kimvwedi in twee instanties de 0-1 kon binnentikken. Nog voor rust maakte Van Zundert de achterstand ongedaan. De spits nam de bal behendig mee en kon opnieuw op het Zeeuwse doel aflopen. Via de binnenkant van de paal zorgde Van Zundert voor de 1-1-ruststand.

Na de thee was het verzet uit Zeeuws-Vlaanderen al snel gebroken. Met een uitstekende dribbel verschalkte Van Zundert twee tegenstanders om de bal strak voor te zetten tegen de voeten van de onfortuinlijke Bart Simpelaar junior. Ruim een kwartier voor tijd zorgde de spits met zijn twintigste van het seizoen voor het slotakkoord.

De spits, vorig seizoen nog uitkomend bij stadsgenoot RBC, ziet de titel naderen. ,,Heerlijk. Ik had het niet zo naar mijn zin bij RBC, vandaar dat ik halverwege het seizoen was gestopt. Roosendaal is mijn club, hier heb ik mijn vrienden zitten. Als we alsnog naast deze titel grijpen, dan berg ik mijn voetbalschoenen op. Wat mij betreft pakken we volgende week, op mijn 26ste verjaardag, de titel.”

RBC - Schijf 1-1 (0-0) 1-0 Gerben Potters (e.d.), 1-1 Nick van Dijk.

Schijf-trainer Cees van Beers was trots op zijn ploeg. ,,We misten vijf basisspelers, waardoor ik spelers vanuit de B-jeugd moest opstellen. Dan maakte het niet uit hoe we de punten pakken, zolang het maar gebeurt.”

Virtus - Victoria’03 3-1 (0-0) 1-0 Michael Oomen, 2-0 Kadir Ulasli, 2-1 Sjoerd Renne, 3-1 Tom Kwaaijtaal.

Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren schrok van het getoonde spel van zijn ploeg. ,,Geen passie, geen beleving, helemaal niks”, vatte Van Oeveren de wedstrijd samen.

Virtus-trainer Jorco de Kok sprak van een ‘emotionele zege’. ,,Deze was voor Timo van den Bosch. Zaterdag toonde iedereen van Virtus bij de crematie van Timo aan wat voor warme vereniging het is. Na de wedstrijd en daarmee de handhaving waren de emoties volop aanwezig, ook bij mij.”

SAB - Gastel 1-6 (0-1) 0-1 Richard Hamers, 0-2 Sjoerd van den Eijnden, 0-3 Matthijs Nagtzaam, 1-3 Joris van de Lande, 1-4 SAB (e.d.), 1-5 en 1-6 Devin Krijnen.

Gastel handhaafde zich op overtuigende wijze. ,,Volkomen terecht”, aldus trainer Johan van Batenburg. De ploeg van trainer Van Batenburg reisde direct terug om zich bij de feestvreugde op het eigen sportpark te voegen. Naast de handhaving kroonde het vierde elftal, waar het eerste elftal volgens de trainer een nauwe band mee heeft.

MOC’17 - Philippine 3-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Ricky Willigers, 3-0 Tom Sanen.

MOC’17-trainer Ardian Lekaj zag zijn ploeg de volgende stap naar de veiligheid zetten. ,,Philippine kreeg na de 1-0 twee uitstekende kansen op de gelijkmaker, maar wij verdedigden twee keer goed. We bleven knokken en liepen vervolgens verdiend uit naar 3-0.”

Steenbergen - VVR 2-4 (2-2) 0-1 Yoran de Bruijn, 1-1 Pieter Suijkerbuijk, 2-1 Jeroen Augustijn, 2-2 Gilberto Quiala, 2-3 Jolan Gooskens, 2-4 Joris van den Ham.

Steenbergen-trainer Marco Ernest was duidelijk: ,,Door vier grote fouten in de verdediging verliezen we, het seizoen zit er op voor ons.”