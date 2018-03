zaterdag 4C Zaterdagtak Alliance wint derby, eretreffer Van Hooijdonk tegen ONI

22:32 RFC tegen The Gunners was geen reclame voor het amateurvoetbal. Slecht veldspel, opstootjes en rode kaarten, maar geen doelpunten: 0-0. Daar was The Gunners het meest gelukkig mee. Alliance won de derby tegen DVO'60. ONI deed wat het moest doen, winnen van Beek Vooruit.