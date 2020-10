Roosendaal heeft geen grip op El Gamali en Tarfit, Bavel buigt achterstand om en blijft foutloos

tweede klasse eNa één seizoen afwezigheid keerde de Roosendaalse stadsderby tussen Roosendaal en RBC terug. Met een tactische verschuiving verraste RBC-trainer Koos Waslander Roosendaal dat met 2-5 werd geklopt. Cluzona kwam een slechte eerste helft niet te boven bij VOAB. Bavel lukte dat wel. In eigen huis boog het een 0-2-achterstand om in een 5-2-overwinning tegen Uno Animo.

Rijen - Beek Vooruit 4-1 (2-0). 1-0 Glenn van Riel, 2-0 Gijs van den Berg, 3-0 Freek Trommelen, 3-1 Loek Schalk, 4-1 Trommelen.

,,We waren de betere, maar verzuimden het nog eerder af te maken. Een dikverdiende overwinning dus”, vond Rijen-trainer Freddy Kruijs. Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond vond het verlies eveneens terecht: ,,Het begon met een strijdplan en het geloof hebben daarin. Dat miste ik tegen Rijen. We liepen wat te zwemmen”.

Madese Boys - WSC 2-2 (2-0). 1-0 Daan Dilven, 2-0 Jens Verschuren, 2-1 Koen van der Pluijm (e.d.), 2-2 Souleimane Bah.

,,De 2-0-tussenstand was gewoon erg goed als ik zie wie we allemaal nog missen. Daarna deed WSC wat omzettingen en zag je dat we wat routine misten", aldus Madese Boys-trainer Dion Schuurmans.

Bavel - Uno Animo 5-2 (0-1). 0-1 Danny Kuijpers, 0-2 Kobus Boons, 1-2 Sander van Gils, 2-2 Niek Akkermans, 3-2 Bart Diepstraten, 4-2 Van Gils, 5-2 Akkermans.

Bavel-trainer Coen Rijppaert vond zijn ploeg ondermaats presteren tot de 0-2; ,,Te timide, barslecht eigenlijk. Pas na de 0-2 namen we het heft in handen. Positief was wel dat we het slechte gevoel konden omzetten in winst”.

VOAB - Cluzona 3-1 (3-0). 1-0 Casper van Beers, 2-0 Tom Spijkers, 3-0 Van Beers, 3-1 Ruben Maas.

,,Weer voldoende leermomenten in deze wedstrijd”, zag Cluzona-trainer Marcel van der Sloot. ,,VOAB is wel één van de betere tegenstanders, maar we speelden voor rust erg matig. De tweede helft zetten we dit recht en hebben we volledig gedomineerd”.

Kruisland - TSC 3-2 (2-2). 1-0 Peter Gommeren, 1-1 Ryan Snoeren, 2-1 Karim Didi, 2-2 Tim Rubenkamp, 3-2 Karim Didi (pen.).

,,Een zwaarbevochten overwinning, mijn complimenten voor het goede spel en de positieve spelopvatting van TSC", vond Kruisland-trainer John Taks. Het was een open wedstrijd in Kruisland, wat de thuisclub noopte tot een tactische aanpassing in de rust. ,,Niet des Kruislands, maar we zijn na rust wat meer uit een gesloten verdediging gaan spelen, dat hebben we goed opgepakt”. TSC-trainer Ad Looijmans zag een open wedstrijd in Kruisland. ,,Waarin we het uiteindelijk door een wat domme penalty weggeven. Toch ben ik wel tevreden, want we hebben aardig wat gecreëerd waardoor de score ook zomaar andersom had kunnen zijn”.

Roosendaal - RBC 2-5 (1-2). 0-1 Anass el Gamali, 0-2 Assad el Harti, 1-2 Wesley van Zundert, 1-3 El Gamali, 2-3 Arif Akbas (e.d.), 2-4 El Gamali, 2-5 Tarfit (pen.).

Het werd een open derby in West-Roosendaal. Na vier minuten kwamen de gasten op voorsprong. Carlos Ramos lanceerde Anwar Tarfit die El Gamali de openingstreffer op een presenteerblaadje aanbood. De thuisclub ging daarop op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg in de 19de minuut het deksel op de neus. Assad el Harti kopte bij de tweede paal een hoekschop in en verdubbelde daarmee de RBC-voorsprong.

Beide clubs kregen voldoende mogelijkheden om de score te veranderen, maar dat gebeurde pas daadwerkelijk in de 38ste minuut. Wesley van Zundert zette de aanval op, om hem zelf af te ronden, 1-2. Een tussenstand die niet onverdiend was, want de bezoekers waren dreigender in het aanvalsspel.

Na rust leek de thuisclub al snel op gelijke hoogte te komen. Koen Plank kopte volledig vrijstaand een hoekschop in, maar RBC-doelman Matthias Deleij redde met een knappe reactie waarna Ricardo Mannie de rebound van de lijn haalde.

Aan de andere kant was het wel raak, opnieuw legde Tarfit af op spitspartner El Gamali: 1-3. De 2-3 was voor RBC ongelukkig te noemen. Een voorzet van Roosendaal-middenvelder Jaimy Bakkenes leek een eenvoudige vangbal voor Deleij te worden, maar de kruin van Akbas tilde de bal over de doelman heen. De teruggebrachte spanning duurde maar twee minuten, Roosendaal leek de bal simpel uit te kunnen verdedigen maar zag Tarfit over het hoofd, die na wat kappen en draaien El Gamali vond. De score werd nog verder opgeschroefd door een benutte strafschop van Tarfit.

Cijfers die niet meteen recht deden aan het spelbeeld, vond Roosendaal-trainer Mark Klippel: ,,Het had net zo goed 6-6 kunnen worden, de zege is een tikkeltje geflatteerd uitgevallen in mijn ogen.” Klippel baalde van de niet nagekomen afspraken: ,,We kwamen snel 0-1 achter, gingen op zoek naar de gelijkmaker maar liepen vervolgens tegen de 0-2 op. Uitgerekend uit een hoekschop die bij de tweede paal wordt ingekopt, ondanks de gemaakte afspraken.”

Roosendaal liet zich inderdaad met regelmaat foppen en had met name moeite met Anwar Tarfit en Anass el Gamali, die de verdediging handenvol werk bezorgden. El Gamali kon eenvoudig drie keer scoren. ,,Lekker, ik mocht eindelijk eens in de spits spelen in plaats van achterin. Het was natuurlijk geen onbekende positie voor me, ik kon steeds de ruimte vinden tussen twee verdedigers. Vooral de 2-4 was in mijn ogen belangrijk, daarmee boorden we meteen de hoop bij hen de grond in. Maar ondanks mijn drie goals zijn natuurlijk de drie punten het belangrijkste. Daarmee toonden we aan dat we gewoon in de tweede klasse thuishoren.”

FC Tilburg - JEKA afgelast.

