Roosendaal haalt uit tegen Clinge, Virtus en MOC'17 in evenwicht

RBC - VVR 1-0 (0-0) 1-0 Gino de Klerk.

,,Het verval tussen de eerste en tweede helft was te groot", zag RBC-trainer Henk Vos. ,,De tweede helft was niet RBC-waardig. Nu kom je er nog mee weg, maar andere tegenstanders straffen dit af."

Roosendaal - Clinge 6-1 (3-1) 1-0 Jules Gort, 2-0 Toni Ngombojoao, 3-0 Gort, 3-1 Royan Seghers, 4-1 Jaimy Bakkenes, 5-1 Ngombojoao, 6-1 Wesley van Zundert.

De score had volgens Roosendaal-trainer Peter Sweres nog hoger kunnen uitvallen. ,,We hadden de dubbele cijfers kunnen halen."

Schijf - HVV'24 2-3 (1-1) 1-0 Rob Adriaensen, 1-1 Sinan Coban, 1-2 Joost Boogaert, 1-3 Coban, 2-3 Nick van Dijk.

Nieuwkomer Schijf ging in eigen huis onderuit tegen HVV'24. De aansluitingstreffer van Nick van Dijk kwam te laat om nog een punt aan het debuut in de derde klasse over te houden.

Virtus - MOC'17 2-2 (1-1) 0-1 Donovan Carolus, 1-1 Danny Oomen, 1-2 Hein Loman (strafschop), 2-2 Michael Oomen (strafschop).

MOC'17-trainer Theo Ducaneaux hield een minder positief gevoel over aan de arbitrage. ,,Beide teams eindigden met tien. De arbitrage had bij beide rode kaarten en strafschoppen een dubieuze rol."

Gastel - Steenbergen 1-0 (0-0) 1-0 Jurgen Buuron.

,,Na rust namen we het initiatief over", aldus Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,Buuron stond koud in het veld en scoorde de 1-0." Steenbergen-trainer Marco Ernest baalde: ,,Zeker na onze sterke eerste helft verdienden we meer."

Terneuzen - Victoria'03 1-2 (0-0) 0-1 Sjoerd Renne, 1-1 Can Kiran, 1-2 Renne.

,,We hebben de eerste test doorstaan", aldus Victoria'03-coach Ronald van Oeveren. ,,De wedstrijd ging volledig gelijkop waarbij de score voor ons aan de goede kant uitviel."