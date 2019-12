Roosendaal en Sweres gaan in zomer uit elkaar

districtsbeker Victoria'03 stunt bij Unitas'30, Oosterhout knikkert opnieuw reus uit districts­be­ker

22 december Unitas'30 heeft allesbehalve een goed gevolg gegeven aan de 1-8-overwinning in de tweede ronde van de districtsbeker tegen DSE. Het verslikt zich in derdeklasser Victoria'03 en is uitgeschakeld. Derdeklasser Oosterhout stuntte op bezoek bij eersteklasser VC Vlissingen door met 1-2 te winnen in Zeeland. Hoofdklasser Moerse Boys en derdeklasser Gastel deden hun sportieve plicht tegen respectievelijk derdeklasser Irene’58 en vierdeklasser Breskens.