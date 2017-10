Roosendaal en Steenbergen winnen voor het eerst, Hoeven blijft koploper

Ondanks het eerste puntenverlies van het seizoen blijft Hoeven koploper in de zondag derde klasse A. RBC verliest weer en staat nu al op vier punten achterstand van Hoeven.

FC Bergen - Hoeven 1-1 (0-1) - 0-1 Robert Frerichs 1-1 Roy Niemandsverdriet.

,,Het gevoel dat we verloren hebben overheerst. We hebben onnoemelijk veel kansen gemist en daardoor bleef FC Bergen in de wedstrijd. Heel onnodig puntverlies", aldus Hoeven-trainer Koenraads.