Roosendaal blijft ook in tweede klasse winnen, Jacques Dekker bezorgt Cluzona zege bij Madese Boys

zondag 2EPromovendus Roosendaal liet zich zondagmiddag meteen gelden in de tweede klasse, DESK werd met 2-5 geklopt. Kruisland verloor met 1-3 van Rijen. Nadat Beek Vooruit in blessuretijd op 1-2 kwam bij VOAB leek de zeg binnen, maar het werd alsnog 2-2. Jacques Dekker besliste in Made het duel tussen Madese Boys en Cluzona in Wouws voordeel.

DESK - Roosendaal 2-5 (2-3) 0-1 Jorik van der Heijden, 1-1 Koen Plank (e.d.), 1-2 Kevin Jurgens, 1-3 Wesley van Zundert, 2-3 DESK, 2-4 Van Zundert, 2-5 Thijs de Wit (pen.).

“Niet zo makkelijk als de uitslag weergeeft,” aldus een tevreden Roosendaal-trainer Peter Sweres. De bezoekers kenden een droomstart want al in de openingsminuut viel de 0-1. Roosendaal liep met gedegen en gedisciplineerd spel na rust uit naar 2-4, voordat doelman Roy de Weert in de slotfase een strafschop stopte.

Kruisland - Rijen 1-3 (0-2) 0-1 Freek Trommelen, 0-2 Roy Kapitein, 1-2 Ahmed Didi, 1-3 Luc Heestermans.

“Het spel maken, maar uiterst ongelukkig zijn in de afronding,” keek trainer Bram Plomp van de thuisclub terug op het verlies. “Na de 0-1 kroop Rijen terug om op de omschakeling uiterst effectief de zege te pakken”. Rijen-trainer Freddy Kruijs vond de zege desondanks terecht. “Wij waren effectiever.”

VOAB - Beek Vooruit 2-2 (0-1) 0-1 Boye Snoek, 1-1 Guus Baart, 1-2 Loek Schalk, 2-2 Stijn van Laarhoven.

“Een gemiste kans, al zou ik vooraf voor het punt tekenen,” aldus bezoekend coach Arno Gabriëls. Beide teams testten veelvuldig het houtwerk, bezoekend doelman Pim Vincente keerde een strafschop.

JEKA - TSC 3-1 (1-1) 0-1 Jeroen van Leijsen, 1-1 TSC (e.d.), 2-1 Merijn Notenboom, 3-1 Randy Klees (pen.).

“Een lekkere start, al had TSC misschien wel een puntje verdiend,” vond JEKA-coach Bas Liebregts. “Na rust hadden we het even moeilijk, maar na de 2-1 konden we vanuit de omschakeling gaan spelen”.

Madese Boys - Cluzona 0-2 (0-0) 0-1 en 0-2 Jacques Dekker.

Het was invaller Jacques Dekker die Cluzona de volle buit bezorgde in Made. De aanvaller kwam in twintig minuten voor tijd in het veld en krulde niet veel later een bal in de rechterbovenhoek. ,,Hij zat wel lekker, ja”, oordeelde Dekker zelf. Net voor tijd was het diezelfde Dekker (zijn broer Daniël speelde negentig minuten) die de marge verdubbelde op aangeven van mede-invaller Christiaan Willemse.