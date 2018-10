Roosendaal blijft ongeslagen, valse start Steenbergen

Roosendaal - VVR 4-1 (2-1) 1-0 en 2-0 Wesley Kotta, 2-1 Hassan Kasim (pen.), 3-1 Toni Ngombojoao, 4-1 Siebe Pal. ,,De uitslag doet vermoeden dat het makkelijk ging, maar dat was niet", aldus Roosendaal-trainer Peter Sweres. ,,Goed combinatievoetbal leverde een terechte voorsprong op. Rechtsback Wesley Kotta had een glansrol."

RBC - Terneuzen 3-2 (2-1) 1-0 Anwar Tarfit, 1-1 Mark Verwei, 2-1 Marouane Hamdoune, 2-2 Verwei, 3-2 Randy Elst.

RBC-coach Henk Vos ziet zijn ploeg met de week groeien. ,,Met alle respect voor Terneuzen, maar als de afronding wat nauwkeuriger is, dan loopt de score hier uit. We kwamen de afspraken dit keer wel na, maar moeten duidelijk nog werken aan de afwerking." RBC is met zeven punten uit drie wedstrijden nu de eerste achtervolger van koploper Roosendaal. ,,Het is een rol die ons nu het beste ligt."