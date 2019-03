Roofdier Kruf is nog lang niet uitgejaagd: ‘Het strafschopgebied is mijn jachtterrein’

transfer Giannotta verlaat Halsteren voor Amerikaans avontuur, Nijs stopt vanwege blessure

15 maart Halsteren moet het volgend seizoen doen zonder doelman Mike Giannotta (19). De tweede keeper van de hoofdklasser gaat een jaar in Amerika voetballen en studeren. Aanvaller Jordi Nijs is per direct gestopt vanwege een slepende enkelblessure.