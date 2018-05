Rood-Wit wedt nog op drie paarden en heeft play-offticket in eigen hand

Rood-Wit maakt nog serieuze kans op nacompetitievoetbal. De ploeg van Reinald Boeren staat derde in zondag 1C en wedt nog op drie paarden. Allereerst is er periode twee. Na het wegvallen van DESO is de competitie opgesplitst in twee periodes, maar nog wel met drie periodetitels. Periode één (de eerste twaalf wedstrijden) ging naar AWC. Rood-Wit en Nemelaer gaan -met nog twee duels te gaan- aan kop in periode twee.