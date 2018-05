Rood-Wit verzekert zich van toetje, ploeg uit Sint Willebrord moet naar TOP

zondag hoofdklasse b Gelijkspel volstaat voor nacompeti­tie­plek Halsteren

16:49 Halsteren is er in geslaagd om de nacompetitie voor een plaats in de Derde Divisie te bereiken. In eigen huis werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen Juliana’31, dat al verzekerd was van nacompetitie voor lijfsbehoud.