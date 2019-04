Rood-Wit versterkt zich met ‘frivole, talentvolle’ Ayoub Boudouch

De balvaste middenvelder is toe aan een stap hogerop. ,,In de derde klasse ging het wel lekker. De eerste klasse, dat is een mooie uitdaging. Ik wil me graag laten zien op een hoger niveau.” Die kans krijgt hij bij Rood-Wit. André Matthijssen, van de technische commissie, voegt toe: ,,Ayoub is een frisse, frivole voetballer. Een talentvolle speler.”