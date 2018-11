Rood-Wit verslikt zich in derdeklasser HVV’24

districtsbekerRood-Wit is er niet in geslaagd om de derde ronde van de beker te halen. In het Zeeuwse Hulst werd er met 4-0 verloren van HVV’24.

HVV’24 - Rood-Wit 4-0 (3-0) 1-0 Jasper Sponselee, 2-0 Joris Blommaert, 3-0 Matts de Rijcke, 4-0 Marnicq de Regt.

,,Ik had gerekend op een vrij weekend in december”, doelt HVV’24-trainer Pieter Ongena lachend op de volgende ronde. ,,We wisten dat Rood-Wit met een B-elftal zou komen, dus gaf ik een paar spelers van mij rust.”

Rood-Wit-trainer Jack Sweres ging met een zwaar hoofd het duel in. ,,We wisten van tevoren dat dit een wedstrijd was die je alleen maar kon verliezen. Maar met 4-0 is toch wel een ontgoocheling. Het was een collectief falen. Vooral de ervaren spelers die er wekelijks in staan, hebben ondermaats gepresteerd. De eerste tien minuten waren nog aardig van onze kant, maar na de 1-0 gingen de hoofden hangen.”