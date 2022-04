Rood-Wit verliest cruciaal duel in strijd tegen degradatie

Een flinke domper voor het team van Marco Groeneveld, dat met nog zeven duels op het programma zeven punten achter staat op een veilige positie. Dat, terwijl er de laatste weken juist wat hoopgevende resultaten geboekt werden: ,,Vanavond zat het er geen moment in. Het was gewoon niet goed, we zijn eigenlijk totaal afgeserveerd,” aldus de coach. In de eerste helft bleef Rood-Wit nog wel in de wedstrijd, al liep het al snel achter de feiten aan.

,,Na een minuut of acht stonden we bij een ingooi verkeerd in de organisatie, wat meteen werd afgestraft. We probeerden wel om terug te komen, maar verder dan wat corners kwamen we niet. In de tweede helft hadden we een kwartier lang een optisch overwicht, maar nadat het snel achter elkaar 2-0 en 3-0 werd was de geest wel uit de fles. Misschien heb ik zelf wel wat dingen fout gedaan, ik zal eens goed de spiegel voor moeten houden”, aldus Groeneveld, die daarmee zijn spelers in bescherming nam. Uiteindelijk liep de thuisclub uit naar de eclatante 5-0 zege, waardoor het ontlopen van de nacompetitie voor Rood-Wit een lastig karwei lijkt te worden.