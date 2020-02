Rood-Wit treft onbespeelbaar veld in Leiden, Dosko nieuwe koploper tweede periode

Hillegersberg - Dosko 1-3 (0-1). 0-1 Souffiane el Ouazzani, 0-2 (pen.) en 0-3 Marouan Moukouh, 1-3 Hillegersberg.

Ondanks de goede serie waakt Dosko-trainer Mart van Bree voor een te groot optimisme. “We mogen momenteel niet klagen en willen graag aansluiting houden. Het is zaak de blessures te minimaliseren, te blijven werken zoals we nu doen en de drang te blijven houden. Maar dat is de sterkte van dit elftal, je merkt wel in de ploeg en in de club dat de resultaten momenteel goed zijn.”