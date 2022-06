Rood-Wit toont zich een kat met negen levens: ‘Als je ergens aan begint moet je het ook afmaken’

De Willebrordse eersteklasser, al enkele keren dood en begraven gewaand, toonde steeds weer veerkracht, maar het was te vaak nèt niet voor Rood-Wit. Trainer Marco Groeneveld had voorbeelden te over van momenten waar het voor zijn ploeg anders had kunnen vallen, maar bleef toch realistisch: ,,We hebben het niet vandaag, en ook niet de laatste weken verloren. De periode februari, maart, dat is de periode waar we het hebben laten liggen. Ik kan de jongens daarom alleen maar complimenteren om hetgeen zij daarna hebben gebracht. Helaas was het weer eens net niet genoeg vandaag, omdat ook de concurrentie won. Maar uiteindelijk hebben we onszelf in deze situatie gemanoeuvreerd.”