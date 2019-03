Rood-Wit speelt een uur met tien man, maar klopt Dosko dik verdiend in derby

Na een halfuur kreeg Yvan Nkundumugisha zijn eerste gele kaart, zes minuten later mocht hij gaan douchen. Rood-Wit kreeg vrije trap mee waarop hij de bal snel uit de handen van een Bergenaar trok en zo zijn tweede prent ontving. Die (gemakkelijk gegeven) tweede kaart was tijdens de rust (0-0) onderwerp van gesprek.

Het deerde Rood-Wit maar weinig. De tweede helft was nauwelijks begonnen of het tiental kwam op voorsprong. Dennis Jaspers kopte de bal in de kruising na een corner. Nooit was het te zien dat Dosko met een man meer stond. En ex-Doskoaan Sven van Zwam maakte er een kwartier voor tijd 2-0 van. Zijn vrije trap werd nog aangeraakt en ging er in.