Rood-Wit schakelt TOP uit en houdt hoofdklassedroom levend

Rood-Wit heeft de tweede ronde van de nacompetitie bereikt. In Oss rekende de ploeg van Reinald Boeren af met TOP: 0-1. WVV is de volgende tegenstanders van de Willebrorders, in de jacht op promotie naar de hoofdklasse.

De hoofdklassedroom duurt voort op 't Heike. Rood-Wit kreeg donderdagavond waar het recht op had op basis van de kansenverhouding en zeker de bekende werklust. Na een weifelend begin, waarin TOP met Stijn van den Broek en Karim Kabaseke al wat kansen kreeg, kwam de bezoekende ploeg beter in de wedstrijd. Dat leidde ook tot kansen. Zo kopte Dennis Jaspers over en was Quincy Rijpers dichtbij na een fraai hoogstandje van de Wirix-broers, die hun tegenstanders dol speelden. Ook Sven van Zwam (met het hoofd) en Marijn van Beers (in de rebound) waren dicht bij een treffer. Die zou er voor rust niet vallen.

Na rust werd er wel gescoord. Door TOP welteverstaan. Maar de vlag ging omhoog en de scheidsrechter keurde de treffer af. Even later had Rijpers de kans op de 0-1 laten liggen. Dat kwam hem gelukkig niet duur te staan. Want in de 70ste minuut liep Boy van Steen weg bij zijn directe tegenstander en kopte hij uit een vrije trap binnen: 0-1.

Dat het daarbij bleef was te danken aan de strijdlust die de Duracell-konijnen van Boeren op de mat legden, maar ook aan een tweetal fraaie reddingen van Andy Steging. Zondag wacht de volgende tegenstander: WVV uit het verre Winschoten (district Noord) komt op bezoek naar Brabant. Rood-Wit wijkt voor dat duel uit naar het veld van Victoria'03 in verband met het internationale U10-toernooi wat in Sint Willebrord gehouden wordt.