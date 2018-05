Rood-Wit schakelt TOP uit en bereikt volgende ronde play-offs

Rood-Wit heeft de tweede ronde van de nacompetitie bereikt. In Oss rekende de ploeg van Reinald Boeren af met TOP: 0-1. WVV is de volgende tegenstanders van de Willebrorders, in de jacht op promotie.

TOP startte de wedstrijd stukken beter dan de bezoekers uit Sint Willebrord met kansen voor Stijn van den Broek en Karim Kabaseke. Na het eerste kwartier kwam Rood-Wit wat beter in het duel, en zorgde het voor meer dreiging richting het doel van de thuisploeg. Dennis Jaspers kreeg in de achttiende minuut een voorzet van Boy van Steen op het hoofd, maar kopte over.

Even later waren het de Wirix-broers die de tegenstander dol draaiden. Na een fraaie combinatie was het Quincy Rijpers die de doelman van TOP tot een redding dwong. Met 0-0 gingen de potentiële hoofdklassers de rust in.

Na de pauze waren het vooral de gele kaarten die noemenswaardig waren. René Sprangers, Van Steen en Rijpers werden in het half uur na rust beboet met een gele prent. Ondertussen kreeg TOP nog de mogelijkheid op de 1-0, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Een half uur voor tijd had Rijpers de 0-1 op de schoen, maar hij miste oog in oog met de doelman van TOP. Topscorer Angelo Kense werd het veld in gebracht, hij kwam voor René Sprangers.

Uitblinker Steging

In de zeventigste minuut nam Rood-Wit de leiding dankzij een kopbal van Boy van Steen, die zijn ploeg op het randje van de volgende ronde bracht. Keeper Andy Steging hield de Willebrorders even later op de been door een inzet van de thuisploeg over de lat te tikken. Vijf minuten voor tijd was het weer Steging die met een cruciale redding de gelijkmaker van de Ossenaren voorkomt.