Rood-Wit presenteert met Martijn Lindhout eerste defensieve versterking

Lindhout, woonachtig in Halsteren, volgt zijn huidige trainer bij Bruse Boys Marco Groeneveld, die volgend seizoen zondag eersteklasser Rood-Wit onder zijn hoede krijgt. De 26-jarige verdediger is aan zijn derde jaar bij de Bruse club bezig. Daarvoor kwam hij uit voor Smerdiek, VVC’68 en Goes.

,,Wij waren op zoek naar een betrouwbare speler voor centraal achterin omdat Marijn van Beers en Christian de Jong na dit seizoen stoppen. We hebben eerst binnen eigen gelederen gekeken of er een oplossing voor handen was, maar onze jeugdspelers missen nog net dat beetje ervaring. We zijn daarom blij dat Lindhout de keuze heeft gemaakt om naar Rood-Wit te komen. Hij heeft de ambitie om op hoog niveau te voetballen en onze nieuwe trainer kent 'm goed, dus we zijn heel tevreden”, laat André Mathijssen van de technische commissie van de Willebrordse ploeg weten.