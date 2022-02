Rood-Wit onderuit in Leiden, Unitas'30 weer afgelast

Baronie haalt Roman Witting terug naar Nederland: ‘Overtuigd dat ik in de hoofdklas­se mijn goals kan maken’

Roman Witting (24) is na de winterstop weer te bewonderen op de Nederlandse velden. Baronie was vanwege het aanstaande vertrek van Moustafa Mohammad hard op zoek naar een nieuwe aanvaller en heeft die gevonden in de Etten-Leurse goaltjesdief, die in België bij KFC Sint-Lenaarts weinig aan spelen toekomt.

30 december