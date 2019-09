Rood-Wit-nieuwkomer Martijn Lindhout: ‘Keihard werken zit er bij mij wel in’

Verdediger Martijn Lindhout (27) volgde het voorbeeld van zijn trainer Marco Groeneveld en ruilde deze zomer Bruse Boys in voor Rood-Wit. De in Halsteren woonachtige mandekker kijkt uit naar zijn avontuur in de eerste klasse.

Was de trainer de belangrijkste reden om over te stappen?

,,Nee, het was in eerste instantie niet de bedoeling. Maar hij kreeg er lucht van dat ik weg wilde en vroeg toen of ik naar Rood-Wit kwam. Hij bleek het te menen, dus toen ben ik er over gaan nadenken. Natuurlijk is het makkelijk als je de trainer kent, maar ik wil vooral laten zien dat ik de eerste klasse aankan.”

Wat wist je vooraf van Rood-Wit?

,,Ik volg bijna alles van het amateurvoetbal, dus heb er best wat over gelezen. Vooral over het eerste seizoen in de eerste klasse, toen ze bijna promoveerden naar de hoofdklasse. Ik weet ook dat ze fanatieke supporters hebben. Maar ik heb er in al die jaren nog nooit tegen gespeeld.”

Je weet wie je voorgangers zijn, achterin bij Rood-Wit?

,,Marijn (van Beers, red.) en Christian (de Jong, red.), daar heb ik goede verhalen over gehoord. Ik weet dat ze iets hebben weggezet hier, ze hebben echt wat achtergelaten.”

Hoe bevallen de eerste weken?

,,Ik ben goed opgevangen. Het is een leuke, jonge groep. Maar ik heb maar één week mee kunnen trainen, ik loop al een tijdje te rotzooien met mijn enkel. Hopelijk kan ik snel aansluiten.”

Wat voor verdediger ben jij eigenlijk?

,,Ik ben een sterke verdediger, moet het hebben van mijn duelkracht, ben kopsterk en kan het spelletje wel lezen. Als het nodig is zoek ik de voetballende oplossing, maar zo niet, ros ik de bal gewoon weg. Keihard werken zit er bij mij wel in, dat past wel bij Rood-Wit.”

Je woont nu in Halsteren, maar hebt vooral gevoetbald in Zeeland. Bij Smerdiek, Goes, Bruse Boys. In Brabant bij VVC’68 en nu Rood-Wit. Wat zijn de verschillen tussen Brabant en Zeeland?