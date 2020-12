Rood-Wit langer door met trainer Groeneveld: ‘Hopelijk nu eindelijk een normaal seizoen’

trainerscarrouselMarco Groeneveld plakt er nog een jaartje aan vast bij eersteklasser Rood-Wit. De trainer is bezig aan zijn tweede seizoen en bereikte deze week overeenstemming voor contractverlenging. De samenwerking leidt tot tevredenheid in Sint Willebrord.

,,Het is een duidelijk verhaal: Marco en Rood-Wit, dat is een goede match. Dat klikt”, windt voorzitter Leon Evers er geen doekjes om. ,,Het zijn twee rare seizoenen geweest. We zijn het er over eens dat hij nu eens een normaal seizoen moet gaan draaien.”

Groeneveld, afkomstig uit Goes, is bezig aan zijn eerste avontuur buiten de Zeeuwse provinciegrenzen. Hij streek in 2019 neer bij Rood-Wit. Het coronavirus zette al na vijftien potjes - en een elfde plek in de eerste klasse - een streep onder zijn eerste seizoen. In het huidige seizoen staat de teller op drie wedstrijden. Een gewonnen, eentje gelijk en een nederlaag. Hoe en wanneer er weer gevoetbald wordt is nog onduidelijk.

,,Zijn eerste seizoen werd vroegtijdig afgebroken, nu is de zaak nog onduidelijk, maar we hebben geen enkele reden om anders te beslissen. Het besluit om te verlengen is breed gedragen binnen de club: het bestuur, de technische commissie, de spelers, we staan allemaal achter Marco”, aldus een lovende Evers.

Groeneveld, geboren Rotterdammer, was in 2019 een paar weken onderweg bij Rood-Wit of de kans bood zich aan om in de derde divisie aan de slag te gaan. Goes klopte aan: een mogelijkheid om op twee niveaus hoger actief te zijn bij een club met een veel groter budget. Maar Groeneveld bleef Rood-Wit trouw. Dat doet hij nu opnieuw.